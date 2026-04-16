David Beckham Victoria Beckham rompe el silencio ante conflicto con su hijo Brooklyn: esto dijo La esposa de David Beckham se pronunció públicamente sobre el distanciamiento que sostiene con Brooklyn desde meses atrás y que, apenas en enero pasado, fue confirmado por él mismo en sus redes sociales.



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Video Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

Victoria Beckham rompió el silencio ante el conflicto público que mantiene con su hijo Brooklyn desde enero pasado, cuando el joven la acusó en redes sociales de “manipulación” y “humillación” al igual que a su padre.

Durante una entrevista con la revista ‘The Wall Street Journal’, la diseñadora fue cuestionada sobre su relación actual con su primogénito, de quien no mencionó directamente su nombre.

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“Creo que siempre… hemos amado mucho a nuestros hijos”, respondió sin mencionar directamente el nombre de Brooklyn, refiere People.

“Hemos intentado siempre ser los mejores padres que podemos ser”, añadió y sin entrar en detalles sobre la situación familiar por la que atraviesan, Victoria dejó claro que era un tema del que no deseaba hablar.

“Hemos estado en el ojo público por más de 30 años y todo lo que hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarlos. Eso es todo lo que quiero decir al respecto”, sentenció.

La postura de David Beckham

Las declaraciones de Victoria se producen tres meses después de que David Beckham señalara, un día después de la polémica declaración de Brooklyn, que el poder de las redes sociales siempre es “para bien como para mal”.

“He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos”, y agregó: “Cometen errores, pero los niños tienen derecho a cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”, dijo.

El duro mensaje de Brooklyn

El 19 de enero, Brooklyn Beckham confirmó en sus redes sociales que desde su boda con Nicola Peltz se encuentra distanciado de sus padres, con quienes no desea reconciliarse.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, dijo.

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En su extenso mensaje, el chef también acusó a sus padres de manipulación, humillación y hasta de intentar “arruinar” su boda con Nicola Peltz.

“La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, subrayó.

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó.