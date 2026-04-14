Brooklyn Beckham Exnovia de Brooklyn hace inesperada confesión sobre la familia Beckham: esto le causaron en su noviazgo La modelo Hana Cross dio a conocer que durante el tiempo que mantuvo una relación con Brooklyn no la pasó nada bien con la familia Beckham. “Me causó mucha ansiedad”, declaró.



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Hana Cross, exnovia de Brooklyn Beckham hizo inesperada confesión sobre la familia de Victoria y David Beckham. Para la joven, de 28 años, hablar de ellos es “un tema complicado” pese a que ya han pasado siete años desde su ruptura.

Según declaraciones de la modelo, el tiempo que mantuvo una relación con el chef no la pasó nada bien. Incluso, aseguró que sucedieron cosas en su noviazgo que debieron haberla hecho alejarse de ellos de inmediato.

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“Mi tiempo con la familia me causó mucha ansiedad, sinceramente”, dijo a la revista HELLO! en su publicación del 13 de abril.

“Hubo muchas señales de alerta y cosas que sucedieron durante la relación que, en retrospectiva, deberían haberme hecho pensar y tal vez terminar la relación o alejarme de ella mucho antes de lo que lo hice", agregó.

Aunque ya han pasado años desde que su relación terminó, Hana no recuerda su noviazgo con Brooklyn “como una época agradable”. Insiste que ha hecho todo lo posible por “pasar página” de ese capítulo de su vida, pero la disputa de Brooklyn con sus padres la ha llevado nuevamente a recordar su historia con la familia Beckham.

"Solo tenía 20 o 21 años cuando salíamos, acababa de empezar a trabajar como modelo y había pasado de vivir en una granja a mudarme a Londres y verme envuelta en una relación como esa. Es difícil saber qué es lo mejor que se puede hacer en esa situación", explicó.

“Con la prensa que sale constantemente y con mi nombre siempre vinculado a todo esto, es difícil no volver a sentirme mentalmente arrastrada a esa parte de mi vida, especialmente con todo este asunto de la disputa", añadió.

En ese sentido, Hana Cross reveló que el duro mensaje que lanzó Brooklyn contra sus padres en enero pasado, acusándolos de manipulación y humillación, le resultó “impactante”. Sin embargo, ventiló que muchas de las cosas que escribió su exnovio también eran “sus propias experiencias”.

“Todo esto que ha pasado, con Brooklyn publicando las historias de Instagram y su declaración, me sorprendió un poco. Fue una sorpresa. Supongo que también sorprendió a su familia... pero r esumió muchas de mis propias experiencias y la forma en que su familia actúa como marca”, alegó.