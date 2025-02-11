Marianne Gonzaga

Envían alerta por la salud de Valentina Gilabert, nieta de actriz, a días de haber sido apuñalada

Los familiares de Valentina Gilabert revelaron que su salud continúa delicada tras haber sido herida con un arma blanca por la ‘influencer’ Marianne Gonzaga. Ellos, además, hicieron una fuerte petición a las autoridades.

Han pasado ya seis días desde que Valentina Gilabert, nieta de la difunta actriz Iliana de la Garza, fue víctima de una agresión por parte de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga.

La noche del pasado 4 de febrero, la ‘tiktoker’ apuñaló en al menos 14 ocasiones a la modelo, causándole heridas en los pulmones, cuello, cabeza y la mano izquierda, según informó su papá, Ernesto Gilabert.

Tras el ataque, la joven de sólo 18 años tuvo que ser intubada e inducida al coma, por lo que se encuentra en el área de terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México.

Por su parte, la creadora de contenido fue arrestada y, posteriormente, un juez determinó que se quedaría en internamiento preventivo.

¿Cómo está la salud de Valentina Gilabert?

La tarde de este lunes 10 de febrero, la familia de Valentina Gilabert emitió un mensaje en el que evidenció que, lamentablemente, ella continúa delicada.

“Pedimos por la salud de nuestra hija. Su vida sigue en peligro”, se lee en una historia de Instagram difundida por su padre.

Familiares de Valentina Gilabert informaron que su "vida sigue en peligro".
Familiares de Valentina Gilabert informaron que su "vida sigue en peligro".
Imagen Ernesto Gilabert/Instagram

Un par de horas después, mediante un comunicado, informaron que “las siguientes horas serán trascendentales y vitales” para poder brindar una actualización acerca del estado de la aún adolescente.

Previamente, su hermana, Chloe Gilabert, agradeció públicamente a “toda la gente” que acudió a la clínica para donar sangre: “Qué hermoso todo su apoyo y amor”.

Chloe, hermana de Valentina Gilabert, agradeció a quienes acudieron al hospital para donar sangre.
Chloe, hermana de Valentina Gilabert, agradeció a quienes acudieron al hospital para donar sangre.
Imagen Chloe Gilabert/Instagram

Por su parte, la tarde de ayer la periodista Flor Rubio compartió en su ‘show’ de Youtube, ‘Dulce & picosito’, que habló con Ernesto Gilabert.

“Me dice que Valentina sigue en terapia intensiva, que tiene neumonía, están muy preocupados por eso”, relató la comunicadora.

“Están en espera de que se pueda controlar la gravedad por la que están pasando sus pulmones […] y si a eso le agregamos que tiene neumonía, pues el cuadro médico es bastante preocupante”, añadió.

Ella puntualizó que el fotógrafo le mencionó que en el transcurso de este martes los doctores podría decidir “hacer un cambio en cuanto al coma inducido”.

Familia de Valentina Gilabert hace llamado

En su mensaje oficial, los seres queridos de Valentina Gilabert también emitieron una petición pues la mañana de hoy Marianne Gonzaga tendrá una comparecencia ya que está acusada del delito de “lesiones dolosas”.

Su llamado es para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Francisco Olivares Moreno, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Materia de Justicia para adolescentes y quien llevará la audiencia.

“A efecto de que todo sea resuelto conforme a derecho y en estricto apego a la ley. En este sentido, queremos manifestar que confiamos en las instituciones de este país”, escribieron.

“Sabemos que no existirá en este, ni en ningún otro momento de la investigación o del proceso en general, algún acto de impunidad”, agregaron.

De acuerdo con el portal del periodista Guillermo Ortega, el procedimiento judicial se realizará a las 11 a.m., en los juzgados especializados para adolescentes en la Ciudad de México.

Ayrton Marín, abogado de los Gilabert, adelantó, indica el medio, que considera tienen “una imputación sólida para lograr la vinculación a proceso” de Marianne y que siga presa.

Familia de Valentina Gilabert exige justicia tras el ataque del que fue víctima.
Familia de Valentina Gilabert exige justicia tras el ataque del que fue víctima.
Imagen Ernesto Gilabert/Instagram y Valentina Gilabert/TikTok
