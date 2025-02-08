Marianne Gonzaga

Caso Marianne Gonzaga: así es el lugar donde está recluida la 'influencer' que atacó a Valentina Gilabert

La 'influencer' de 17 años se encuentra en internamiento preventivo en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de la Ciudad de México.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Marianne Gonzaga continúa en internamiento preventivo, tras presuntamente atacar brutalmente a Valentina Gilabert con dos cuchillos provocándole 14 heridas que la mantienen entre la vida y la muerte.

La joven de 17 años se encuentra recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de la Ciudad de México, mientras se cumple el tiempo para presentar los datos de prueba, pues el Ministerio Público la acusa de "lesiones calificadas".

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, compartió imágenes del lugar donde la adolescente se encuentra.

Además reportó que, según los abogados de la víctima, Valentina Gilabert, la presunta agresora solo podría cumplir una condena máxima de 5 años, debido a que es menor de edad.

Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de la Ciudad de México.
Centro Especializado para Mujeres Adolescentes de la Ciudad de México.
Imagen Scott Traveling Channel/Facebook

¿Qué pasará con la bebé de Marianne Gonzaga?

La 'influencer' que residía en Cancún, se convirtió en madre de una niña el 26 de julio de 2024, a quien procreó con su exnovio, un joven de nombre José Saíd.

La pequeña Emma vivía con su mamá y hasta el momento se desconoce quién tiene a la bebé. Sin embargo, Carlos Jiménez señaló que la niña podría ser criada junto a Marianne si así lo solicita.

"Lo que me explicaba ayer un abogado es que ella tendría derecho a pedir que se la lleven a la cárcel, a que le hagan estudios y, si los aprueba, podrían dejarle a la bebé para que viva con ella dentro del centro de justicia para adolescentes", explicó la mañana del 7 de febrero en el programa 'Sale el sol'.

El periodista no comentó nada respecto al papel que jugaría el papá de la infante, quien fue pareja de Gonzaga desde 2022 hasta finales de 2024, según se especula.

Por otro lado, Valentina Gilabert se encuentra en coma inducido debido a la gravedad de las heridas, informó su madre Maureen Papon.


