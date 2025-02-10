Nieta de fallecida actriz habría sido amenazada “de muerte” por ‘influencer’ que la apuñaló

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Valentina Gilabert, nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza, habría recibido amenazas por parte de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga antes de que esta la apuñalara, el pasado 4 de febrero.

La noche de aquel martes, la creadora de contenido hirió a la modelo en al menos 14 ocasiones tras ingresar al domicilio en el que ella se encontraba, de acuerdo con el relato de su papá, Ernesto Gilabert.

PUBLICIDAD

A consecuencia del asalto, Valentina tuvo que ser puesta en coma inducido y se encuentra internada en el área de terapia intensiva de un hospital en la Ciudad de México.

Marianne Gonzaga habría amenazado a Valentina Gilabert

A días de lo sucedido, Ayrton Marín, abogado de la familia de Valentina Gilabert, explicó que, aunque ella no esperaba ser agredida por Marianne Gonzaga ese día, ya habría recibido advertencias de su parte.

“En esta ocasión sí fue un tema de sorpresa este ataque, pero sí existe un tema de amenazas previas de otro tipo”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Zúñiga Pérez, para el noticiero ‘Telediario Nocturno’.

Al ser cuestionado por el comunicador sobre si esas “amenazas” habían llegado a “ser de muerte”, el letrado respondió: “Así es”.

El representante legal no entró en detalles acerca de cuándo o de qué manera Gonzaga presuntamente intimidó a Gilabert.

Al momento del siniestro, la modelo se encontraba con la alegada expareja y padre de la bebé de la ‘influencer’, identificado como José Saíd.

En redes sociales se especuló que Valentina y el joven estarían en una relación a espaldas de Marianne, quien los habría descubierto; sin embargo, el padre de la víctima lo desmintió.

Ernesto Gilabert aseveró, en ‘Todo para la mujer’, que su hija y Saíd tenían “dos semanas” saliendo, que “no eran novios” y que él presuntamente había terminado su romance con la ‘tiktoker’ “hace 5 meses”.

¿Cuál sería el castigo para Marianne Gonzaga?

Luego de su accionar, Marianne Gonzaga fue detenida por las autoridades locales y, posteriormente, un juez determinó que se quedaría en internamiento preventivo.

PUBLICIDAD

Al respecto del posible castigo que la ‘influencer’, quien es menor de edad, recibiría por el delito de “lesiones dolosas”, Ayrton Marín especificó:

“Hay una ley que la protege y en ella se establece que la pena privativa de la libertad no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia, los cinco años”.

Él adelantó que si, en algún momento, el crimen llegara a ser reclasificado ya sea por “tentativa de homicidio” o intento “de feminicidio”, entonces la sentencia podría cambiar.

La tarde del 7 de febrero, la asociación Hermanas Aliadas A.C. lanzó un comunicado en el que aseveró que Valentina Gilabert “no es la única víctima de Marianne”.

“Esta persona ha cometido actos de violencia repetidos contra otras mujeres, demostrando un patrón de agresión que no puede ser ignorado”, externaron.