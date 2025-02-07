¿Qué pasará con la bebé de la ‘influencer’ que apuñaló a la nieta de difunta actriz?

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Nuevos presuntos detalles de la agresión que sufrió la nieta de la difunta actriz Iliana de la Garza, Valentina Gilabert, por parte de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga, la noche de 4 de febrero, han salido a la luz.

De acuerdo con el padre de la modelo, Ernesto Gilabert, ella recibió entre “13 o 14 puñaladas”, en zonas del cuerpo como tórax, mano izquierda y cuello.

En entrevista para el programa ‘Todo Para La Mujer’, este jueves 6, él puntualizó que su hija se encontraba con el ex de la creadora de contenido y con quien comparte a su hija Emma, José Saíd, cuando ocurrió el asalto.

El fotógrafo especificó que la joven de 18 años estaba, hasta ese momento, intubada y en coma en el área de terapia intensiva.

Tras su accionar, Gonzaga fue detenida. Ayer, un juez especializado en justicia para adolescentes determinó que ella se quedara en internamiento preventivo, reporta El Universal.

Valentina Gilabert Imagen Valentina Gilabert/Instagram

¿Qué pasará con la bebé de Marianne Gonzaga?

Según el diario, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó cargos contra Marianne Gonzaga por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida.

Por su parte, la mañana de este viernes 7, el periodista Carlos Jiménez informó qué posible sentencia, con base en datos proporcionados por abogados consultados, podrían darle a la ‘tiktoker’ “por ser una menor de edad”.

“Lo más que pueden [darle], así sea lo peor que haga es un internamiento de cinco años, así sea [el crimen] homicidio, tentativa de homicidio o lesiones”, explicó en la emisión ‘Sale el sol’.

“También me dicen que a pesar de que está acusada de las lesiones, el proceso legal puede y tendría que llevarlo presa”, indicó, puntualizando que las autoridades estarían buscando que ella permanezca encarcelada.

Ante el alegado panorama judicial, el comunicador igualmente dio a conocer qué podría ocurrir con la pequeña de la celebridad en redes sociales, de tan sólo seis meses.

“Lo que me explicaba ayer un abogado es que ella tendría derecho a pedir que se la lleven a la cárcel, a que le hagan estudios y, si los aprueba, podrían dejarle a la bebé para que viva con ella dentro del centro de justicia para adolescentes”, externó.

Jiménez no abordó qué papel jugaría en esta situación el papá de la niña, José Said, quien fue pareja de Gonzaga desde 2022 y, presuntamente, hasta finales de 2024.

Marianne Gonzaga tiene una bebé de seis meses. Imagen Marianne Gonzaga/TikTok

Mamá de Valentina Gilabert pide justicia

Entre tanto, mediante un video difundido en Instagram, la madre de Valentina Gilabert, Maureen Papon, solicitó ayuda para que Marianne Gonzaga sea castigada debidamente.