Laura Zapata llora por la situación de Ernestina Sodi y su sobrina Camila: "Me dolió muchísimo"

Video Hermanas de Thalía y su sobrina Camila Sodi captadas en hospital tras doble “infarto” de Ernestina Sodi

Camila Sodi escribió un emotivo mensaje el 4 de noviembre para expresar su aceptación ante la crisis de salud de su madre, Ernestina Sodi, pero sin perder la fe de que mejore.

Recientemente trascendió que la actriz, de 38 años, firmó una autorización para no reanimar a su mamá en caso de presentar complicaciones de salud que deriven en su muerte.

PUBLICIDAD

Su tía, Laura Zapata, confesó que al conocer la presunta decisión de su sobrina y leer las palabras que compartió en Instagram no pudo evitar las lágrimas.

"Yo me imagino que para hacer eso, Camila tuvo que sobreponerse ante el dolor", dijo en entrevista con el programa 'Ventaneando'.

"Acabo de leer hace dos o tres días algo que ella escribió que dice 'dejé de pelearme con la realidad', después de leer ese mensaje yo la verdad sí lloré y sí me dolió muchísimo porqué sé que están pasando por un momento muy difícil", reveló.

Laura Zapata continúa sin acercarse a su familia

A pesar de la delicada situación por la que atraviesa Ernestina Sodi, no ha habido un acercamiento entre Laura Zapata y sus medias hermanas, por lo cual la actriz desconoce el parte médico de la madre de Camila Sodi.

"Me entero a través de las noticias de la prensa. Espero que vaya mejorando y que Dios la ayude, yo rezo todas las noches por ella y de repente me descubro diciendo 'Ernestina sálvate, Ernestina sálvate'".

Aunque no se sabe si Thalía continúa en México, Zapata señaló que tampoco ha habido comunicación con ella.

" No, de ninguna manera, yo creo que ella vino a hacer su promoción y vino a ver a su hermana Ernestina", sentenció.

Laura Zapata, Ernestina Sodi y Thalía. Imagen Mezcalent

¿Qué escribió Camila Sodi en redes?

El 18 de octubre Ernestina Sodi fue hospitalizada tras sufrir dos infartos que le provocaron la ruptura de la vena aorta, lo cual la tiene en terapia intensiva.

El 4 de noviembre su hija Camila Sodi compartió un emotivo mensaje sobre su reflexión ante la difícil situación de su mamá.

PUBLICIDAD

"Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días. Hace días dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir, a través del dolor, del suyo y del mío. Veo resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable".

"Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto".

"No entiendo esta situación, pero no tengo qué hacerlo, yo sólo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y la fe que ella sigue enseñándome".