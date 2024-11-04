Thalía habría tomado drástica decisión ante “grave” estado de salud de su hermana

Video Thalía habría viajado de emergencia a México y toma drástica decisión sobre salud de su hermana

Thalía estaría dividiendo su tiempo entre Miami y México desde hace varias semanas. A 18 días de la hospitalización de emergencia de Ernestina Sodi Miranda, la cantante habría tomado drástica decisión ante el “grave” estado de salud de su hermana.

Según reportes de la revista TVyNovelas, la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ habría tomado la decisión de hacer cambios en su agenda de trabajo, los cuales estaría adaptando para cumplir con ellos en la Ciudad de México y, a su vez, estar cerca de su hermana y su familia.

En este contexto, el domingo 3 de noviembre, Thalía fue captada en la zona de Polanco, al poniente de la Ciudad de México, ingresando a un reconocido gimnasio para la grabación de un comercial.

De acuerdo con el mismo medio, la esposa del magnate de la música Tommy Mottola habría grabado el comercial “en formato cine” y “a puerta cerrada”.

Aunque Thalía no ha dado detalles sobre su estancia en México, desde el pasado 27 de octubre se reportó que la cantante habría viajado de emergencia desde EEUU a la Ciudad de México para estar cerca de su hermana, quien una semana antes fue ingresada a terapia intensiva tras sufrir dos infartos al miocardio.

Ernestina Sodi estaría luchando por su vida

Ernestina Sodi ingresó de emergencia a una clínica de la Ciudad de México el viernes 18 de octubre a causa de un infarto al miocardio.

Según reportó el periodista Gustavo Adolfo Infante, este problema de salud le habría causado la rotura de la aorta (la arteria más grande del cuerpo), provocándole un segundo infarto y su traslado a terapia intensiva con un pronóstico reservado.

Este lunes 4 de noviembre, Camila Sodi, hija de la historiadora y periodista, reveló en Instagram que Ernestina Sodi continúa en “terapia intensiva” y que, sumando el día de hoy, “son 18 días”.

“Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confió ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro”, escribió.

“No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo sólo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, agregó en otro párrafo de su publicación.