Los compañeros de Thalía contaron cómo fue trabajar con ella en las telenovelas

Thalía es una de las famosas mexicanas más queridas e influyentes en el medio del espectáculo, que a lo largo de su carrera ha sabido ser una de las mujeres más trabajadoras. Por lo tanto, varias compañeros del medio tienen anécdotas muy divertidas con ella.

Arturo Peniche cuenta una divertida anécdota

La mexicana tuvo gran éxito con ‘María Mercedes’, melodrama que interpretó junto Arturo Peniche en 1992.

De acuerdo a una entrevista a Telemundo, el actor no disfrutaba de las escenas de besos con su co proptagonista. Esto debido a que la famosa disfrutaba de comer mariscos cerca de Televisa y, por ende, le "olía la boca".

Ante la situación, Peniche decidió vengarse al pedir a los de utilería una cebolla para darle una mordida antes de besar a Thalía.

Aunque se desconoce cómo lo tomó Thalía, es seguro que le fue divertido y un tanto incómodo.

Mateo Aguilar también tiene sus historias

Otra anécdota fue contada por Mateo Aguilar, quien se desempeñó como tecladista en la gira internacional de 1993 de la cantante mexicana.

En su video de YouTube titulado ‘Capítulo 5 Anécdotas de Camerino Thalía’, reveló que la artista organizó una gran fiesta para todos sus colaboradores en el restaurante El Arroyo.

Y, que, además le pidió en ese entonces a su pareja, Emilio Azcárraga Jean, invitar a su músico al palco exclusivo de su padre para ver el partido de México vs Costa Rica.

Pero eso no fue todo, pues llegaron por los invitados de la intérprete de ’Piel Morena’ en cinco camionetas de lujo.

La última es de Alberto Mayagoitia

Por último contaremos la historia que el actor Alberto Mayagoitia. Él contó en una entrevista para el programa Hoy, en el 2021, que a Thalía siempre le cumplían sus deseos mientras se encontraba en rodaje.

"Recuerdo que los cortes a comer eran muy largos, porque ella es aficionada al sushi. Entonces, no había sushi en la cafetería de Televisa y, a veces, no alcanzábamos a ir y venir a comer sushi durante la hora de la comida y, bueno, un regañito que no estaba de más".

¿Qué te parecen los caprichos de Thalía?