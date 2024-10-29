Tekashi 6ix9ine

Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto

Tekashi 6ix9ine tendrá que comparecer ante un tribunal federal por algo relacionado con el proceso legal que llevó en 2018, en el que aceptó su culpabilidad por los delitos de crimen organizado y conspiración para cometer asesinato.

Video Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video

Tekashi 6ix9ine fue nuevamente arrestado este 29 de octubre en Nueva York, por una "presunta violación de su libertad supervisada", reportó ABC News.

Daniel Hernández, nombre real del rapero, deberá comparecer este martes ante un tribunal federal. Según los reportes, no se ha hecho público el tipo de violación que cometió.

Esto tendría que ver con el proceso legal que llevó en 2018 por los delitos del crimen organizado y conspiración para cometer asesinado.

Tekashi se declaró culpable y testificó contra Nine Trey Gangsta Bloods, la pandilla a la que pertenecía. Fue liberado en 2020 bajo un período de 5 años de libertad supervisada, por lo cual tiene "un cronograma de controles con su oficial de libertad condicional", explica TMZ.

En enero de 2024 llevó otro proceso legal, fue arrestado en República Dominicana por cargos de violencia doméstica, tras presuntamente agredir a su entonces novia, Yailin la Más Viral. Sin embargo, después de nueve días y tras pagar una "garantía económica" de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares) quedó en libertad.


Tekashi 6ix9ine

