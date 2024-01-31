Sylvia Pasquel habría sido inducida en coma mientras su nieta Michelle Salas se casaba

Video ¿Cuánto gastaron Michelle Salas y su esposo en su lujosa boda? La fiesta duró tres días

Yolanda Garza, productora y amiga de Sylvia Pasquel, rompió el silencio sobre la hospitalización de la actriz, quien, dijo, habría sido inducida a coma e intubada en Turquía mientras su nieta Michelle Salas se casaba en Italia.

Aunque la hija de Silvia Pinal no ha querido dar detalles de su accidente, pues tiene planes de contar su travesía en Turquía en un monólogo, Yolanda Garza aseguró que su amiga pasó momentos difíciles durante su hospitalización.

“La tuvieron que intubar… eso le provocó problemas en las cuerdas. Estuvo en coma inducido 4 días, entonces sí fue bastante pesado”, contó la productora a ‘Ventaneando’ el pasado 29 de enero.

La amiga de Sylvia Pasquel detalló que la artista de 74 años se encontraba en coma cuando su nieta Michelle Salas se casaba en Italia con Danilo Díaz. Incluso, aseguró que la intérprete no se enteró de la boda hasta que despertó.

“La boda fue el 11 o 13, por ahí y ella despertó el 14 o 15 de octubre… ya no pudo ver (nada)”, aseveró.

Por último, hizo énfasis en que Danilo Díaz siempre estuvo al pendiente de la abuela de su esposa, al menos, hasta su regreso a México.

“Tengo entendido que el ahora esposo de Michelle estuvo muy al pendiente de ella, de que la trataran bien, hasta que regresó a México”, sentenció.

Hasta el momento, Sylvia Pasquel no ha confirmado o negado lo dicho por su amiga.

El accidente de Sylvia Pasquel

Días antes de la boda de su nieta Michelle Salas, Sylvia Pasquel emprendió un viaje por Europa para celebrar su cumpleaños, el cual tendría como destino final Italia, lugar en el que se casaría su nieta.

Sin embargo, el mismo día del enlace de la joven se reportó que la primera actriz había sufrido un aparatoso accidente en Turquía.

“Estaba de compras en el Gran Bazar, no estaba ni borracha, ni nada de eso, como dijeron, estábamos comprando inciensos, realmente la maleta iba tan llena que no me cabía mucho, pero más que nada, lo que me gusta son los tés, los inciensos y las especias. Había un andamio, pero el andamio lo ocupan para colgar sus cositas, me volteé, no lo vi, me tropecé y me caí. Sí estuvo sería la cosa”, contó al programa antes citado el pasado 19 de enero.