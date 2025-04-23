Muertes de famosos

Actriz de ‘Law & Order’ que murió a los 24 años estaba embarazada

El cuerpo de Sophie Nyweide fue hallado sin vida en una zona boscosa en el estado de Bennington, Vermont el 14 de abril.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Mamá de fallecida actriz de ‘Law & Order’ de 24 años está “destrozada”: “La quiero devuelta”

Sophie Nyweide, actriz de ‘Law & Order’ y ‘Noah’, estaba embarazada al momento de su muerte.

De acuerdo con el certificado de defunción, obtenido por People y TMZ, la actriz de 24 años fue declarada muerta poco antes de las 5 a.m. del 14 de abril.

Según reportes de las autoridades locales, su cuerpo sin vida fue hallado en una zona boscosa del estado de Bennington, Vermont, muy cerca de su casa en Manchester Center.

Una fuente familiarizada con la investigación reportó a People que el embarazo de la exestrella infantil parecía estar “en las primeras etapas”. Hasta el momento, la causa de muerte de Sophie Nyweide no ha sido revelada.

Este 23 de abril, la policía de Bennington le dijo a People en un comunicado que están investigando la muerte de la actriz como “una posible sobredosis involuntaria”.

La muerte de Sophie Nyweide

El fallecimiento de Sophie Nyweide fue confirmado por su familia a través de un obituario que divulgaron en la página ‘Legacy’. En la publicación se habría sugerido la automedicación como su causa de muerte.

“Sophie era una niña amable y confiada. Esto a menudo la dejaba expuesta a que otros se aprovecharan de ella. Escribía y dibujaba con voracidad y gran parte de su arte refleja su profundidad y el dolor que sufrió. Muchos de sus escritos y obras de arte son mapas de sus luchas y traumas”, escribieron.

“Aún con esas guías, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus allegados, además de terapeutas, agentes del orden y otras personas que intentaron ayudarla, están desconsolados porque sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino. Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba, y esto resultó en su muerte. Repitió que lo manejaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente podría haberle salvado la vida”, insistieron.

Más tarde, la policía de Bennington reportó que el cuerpo de la joven había sido localizado “a la orilla de un río” y “no lejos de una escuela secundaria”. Una persona anónima, que estaba con ella en el momento de su muerte, llamó al 911 a las 4:10 a. m. A pesar de que los paramédicos intentaron salvarle la vida a Sophie Nyweide, ella fue declarada muerta en el lugar a las 4:53 a. m.

