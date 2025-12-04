Familia de la cantante Delarosa hace importante anuncio a dos semanas de su repentina muerte

A 12 días de la inesperada muerte de Delarosa, su familia hizo un anuncio muy importante sobre la cantante, a quien le arrebataron la vida a tiros en un "ataque estilo emboscada" la madrugada del 22 de noviembre en el vecindario de Northridge de Los Ángeles.

Con un mensaje en el perfil oficial de la artista en Instagram, hicieron el lanzamiento post mortem de uno de sus videos musicales.

PUBLICIDAD

"Quien la conocía sabe con cuánto orgullo y pasión trabajaba en sus obras musicales y hoy queremos compartir con todo el mundo un trocito de su arte. 'No Me Llames' out now", se lee en Instagram.

También, agradecieron por el apoyo recibido tras el asesinato de la cantante puertorriqueña.

"De parte de la familia de María 'Delarosa' les damos las gracias a todos por todo el amor recibido tanto en redes sociales como presencial en el día de su velorio y entierro".

Los servicios funerarios se llevaron a cabo el 2 de diciembre en Mission Hills y sus restos fueron sepultados en el Cementerio de la Misión de San Fernando, en Los Ángeles.

Familia de la cantante Delarosa anuncia el lanzamiento de video musical post mortem. Imagen Delarosa/Instagram

Sospechosos fueron detenidos

La fiscalía de Los Ángeles informó el 26 de noviembre que hay tres implicados en el asesinato de la cantante Delarosa. Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, reveló que Francisco Otilio Gaytán, de 27 años, Benny LiconGomez, de 27 años, y Eduardo López, de 21 años fueron acusados del "delito de asesinato" y de "intento de robo en segundo grado", reportó TMZ.

"Este fue un ataque despiadado y selectivo que le robó la vida a una joven artista e infligió un trauma profundo de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes", dijo en declaraciones retomadas por el mencionado medio.

Según las autoridades, los tres hombres se habrían acercado a un auto estacionado alrededor de la 1:25 a.m. para exigir dinero y poco después le dispararon a la cantante e 'influencer', quien estaba dentro del vehículo sentada en el asiento del copiloto, mientras que sus dos acompañantes resultaron ilesos.

PUBLICIDAD

El fiscal informó que Otilio Gaytán y Benny LiconGómez ya fueron arrestados y hay una orden de aprehensión en contra de Eduardo López, a quien siguen buscando.

Hochman también reveló que la fianza que se les fijó a los presuntos criminales es de 2.18 millones de dólares para Gaytán, 2.28 millones para LiconGómez y de 2.20 millones para López en cuanto sea detenido.