Muere actriz de la serie ‘Law & Order’ y ‘Mammoth’ a los 24 años

Video Muere actriz de ‘Law & Order’ a los 24 años: la habrían encontrado “a la orilla de un río”

Sophie Nyweide, actriz de la serie de televisión ‘Law & Order’ y ‘Mammoth’, murió a los 24 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, quienes a través de un obituario publicado en la página 'Legacy', dieron pistas de lo que habría pasado con ella.

“Sophie era una niña amable y confiada. Esto a menudo la dejaba expuesta a que otros se aprovecharan de ella. Escribía y dibujaba con voracidad y gran parte de su arte refleja su profundidad y el dolor que sufrió. Muchos de sus escritos y obras de arte son mapas de sus luchas y traumas”, escribieron.

Sin revelar la causa exacta de muerte de Sophie Nyweide, la familia de la actriz informó que su deceso ocurrió el 14 de abril luego de que se “automedicó”.

“Aún con esas guías, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus allegados, además de terapeutas, agentes del orden y otras personas que intentaron ayudarla, están desconsolados porque sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino. Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba, y esto resultó en su muerte. Repitió que lo manejaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente podría haberle salvado la vida”, agregaron.

Así informó la familia de Sophie Nyweide sobre su muerte. Imagen Legacy



Mientras que en otra parte de la publicación, la familia de la intérprete de 24 años la describió como una mujer “creativa, atlética y sabía para su edad”.

“Soñaba (¡o más bien exigía!) ser actriz, sin saber jamás que su madre lo era, así que lo hizo con una facilidad que nos maravilló a todos. Parecía más feliz en un set de rodaje, transformándose en otra persona", concluyeron.

¿Quién era Sophie Nyweide?

La actriz de 24 años apareció en siete películas antes de cumplir 11 años. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran películas como ‘Noah’, ‘An Invisible Sign’, ‘Margot at the Wedding’ y ‘Shadows & Lies’.