Revelan cómo habrían encontrado el cuerpo de la actriz de ‘Law & Order’ y ‘Mammoth’

Video Muere actriz de ‘Law & Order’ a los 24 años: la habrían encontrado “a la orilla de un río”

La muerte de Sophie Nyweide, actriz de las series ‘Law & Order’ y ‘Mammoth’, a los 24 años fue confirmada este martes 22 de abril por sus familiares.

A través de un obituario, en la página ‘Legacy’, ellos informaron que la defunción ocurrió el lunes de la semana pasada luego de que ella “se automedicó”.

Así informó la familia de Sophie Nyweide sobre su muerte. Imagen Legacy

Revelan presuntos detalles de la muerte de Sophie Nyweide

Tras conocerse el fallecimiento, TMZ asegura que agentes del estado de Vermont ya investigan el deceso de Sophie Nyweide.

De acuerdo con el sitio web, las autoridades “dicen que la encontraron sin vida en la orilla de un río”, por lo que “están indagando una serie de posibles causas, incluido un crimen”.

En su reporte, el portal indica que “la policía de Bennington” les especificó que el cuerpo de la intérprete “fue localizado no lejos de una escuela secundaria” del pueblo, “alrededor de las 4 a.m. del 14 de abril, y fue declarada muerta en la escena”.

Además, alegadamente, detallaron que los restos estaban “cerca de un cobertizo, “una estructura improvisada hecha con árboles caídos”.

Los elementos de la justicia aparentemente no están descartando “nada” actualmente en cuanto al motivo por el que ella pereció.

“Nos compartieron que un hombre estaba con Sophie cuando murió y que está cooperando, pero añaden que no se le considera sospechoso o alguien de interés”, explicaron.

Presumiblemente, había otra gente junto a la artista rondando el lugar antes de que ella sucumbiera, así que la están tratando de hallar para entrevistarla.

Mamá de Sophie Nyweide se pronuncia

En una declaración difundida por el mismo TMZ, la madre de Sophie Nyweide, Shelly, aseguró estar “de luto” y muy consternada.

“Sólo puedo decir que su tiempo como actriz fue breve, pero muy feliz. No era una estrella infantil en absoluto y no sufrió nada doloroso en esas películas”, sentenció.

“Siempre estuvo a salvo en esos ‘sets’. Por favor, déjenla descansar en paz ahora”, solicitó encarecidamente en medio de su dolor.

No obstante, ella destapó: “Lo que sé es que consumía drogas y era una jovencita pequeña. Estaba con otras personas cuando falleció. No las conocía”.