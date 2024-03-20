Sofía Vergara causa sensación al aparecer en traje de baño a sus 51 años

Video ¿Sofía Vergara finge su acento inglés? Así se defendió de quienes critican su manera de hablar

Sofía Vergara celebró llegar a los 51 años el pasado mes de julio con un viaje por Italia, justo antes de revelar al mundo que su matrimonio con Joe Manganiello llegaba a su fin.

En un ‘post’ de Instagram en honor a su cumpleaños, el día 10, la actriz aseveró: “Todavía con salud, sueños, energía (ya me duelen las rodillas, eso sí), pero con mucha alegría de vivir”.

Como muestra de su última aseveración, ella se ha mostrado en la plataforma digital en diversas ocasiones disfrutando de momentos al lado de sus amistades, ya sea durante una cena o asistiendo a eventos.

Hace un par de días, la también modelo inclusive presumió su figura mientras utilizaba un traje de baño, lo que ocasionó un gran impacto entre sus seguidores.

Así luce Sofía Vergara a sus 51 años en traje de baño

Este 12 de marzo, Sofía Vergara subió a la citada red social un par de instantáneas en las que se le ve posando para la cámara con palmeras a sus espaldas.

Para los retratos, ella optó por utilizar un bikini en color verde, que combinó con un estilo de cabello ‘al natural’ y algunas pulseras como accesorios.

“Después de meses probando muestras y estilos, no podría estar más feliz de compartir mi nueva colección de natación”, desveló acerca del bañador en el mensaje con el que acompañó las postales.

Sofía Vergara ❤️ pic.twitter.com/nMT3a1msOf — Sexys TV Mx (@Sexysdelatv2) March 13, 2024

La protagonista de ‘Modern Family’ detalló que las piezas que creó ya se encuentran disponibles para adquirirse en una reconocida cadena de supermercados.

“Justo a tiempo para las vacaciones de primavera”, sentenció, finalizando con un emoji de carita enviando un beso de corazón.

Los internautas aprovecharon la sección de comentarios para externar sus halagos hacia Vergara, quien ha sido relacionada sentimentalmente con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

“O sea, puro ‘power’”, “¡Hermosa!”, “‘Boss mama’”, “No es posible su belleza”, “¡Impresionante!” y “Chulada de mujer” son algunos de los textos.

¿Sofía Vergara piensa en hacerse cirugías en un futuro?

En diciembre, en medio de la promoción de su serie ‘Griselda’, Sofía Vergara fue cuestionada por Sandra Real, de la Revista Aló, sobre su “secreto de eterna juventud”.

La expresentadora de Univision dio una inesperada contestación entre risas: “No creas, yo creo que he tenido suerte porque soy súper fotogénica, nada más”.

“Yo me miro al espejo y así, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona, me toca pintarme el ojo y los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años”, se sinceró.

Tras aclarar que, pese a eso, goza “al cien por ciento”, la estrella de Hollywood admitió que si desea entrar a la sala de operaciones para que le realicen “arreglitos estéticos”.

“Quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo ando me den el hijoeput… tiempo”, mencionó.