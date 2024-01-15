Sofía Vergara afirma que sus “tetas gigantes” le abrieron “todas las puertas” en su carrera

Video ¿Sofía Vergara finge su acento inglés? Así se defendió de quienes critican su manera de hablar

Sofía Vergara asegura que al inicio de su carrera, hace más de 30 años, fueron su busto y su figura las que la ayudaron a escalar en el mundo del entretenimiento.

Fue como parte de la promoción de su nueva serie, ‘Griselda’, que la actriz habló al respecto al recordar los inicios de su carrera.

PUBLICIDAD

Sofía Vergara acepta que su “cuerpo” la benefició profesionalmente

Recientemente, a Sofía Vergara le cuestionaron si le “sonaba” que en el ‘show’ que protagoniza aluden a que el personaje que interpreta, la narcotraficante Griselda Blanco, fue exitosa por su físico.

“Pero, claro”, respondió ella en la entrevista a El País, publicada el 13 de enero. “Sería absurdo negarlo y que eso me hiciera sentir mal”, sentenció.

“Al revés, estoy agradecida con la vida. A mí estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas, fue mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo”, aseguró.

De acuerdo con Fox News, a la colombiana la abordó un fotógrafo en una playa de su país natal y le ofreció estelarizar un comercial, lo cual hizo a sus 17 años.

Tras ello, comenzó una carrera como modelo y participó en telenovelas. Después de que se mudó a Miami, se convirtió en una estrella de televisión por su programa en Univision, Fuera de Serie.

Aunque, Vergara acepta que su silueta la ayudó en aquel tiempo, destacó que, a sus 51 años, continúa “dentro” del medio por otras razones.

“Porque no le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo”, dijo.

“Hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más tetas y más cuerpo que yo, pero yo sigo dentro porque he demostrado que puedo quedarme”, agregó.

“No hago neurocirugía, solo entretenimiento, y lo peor que me puede pasar es que digan que salgo fea o que ‘esta burra no sabe actuar’. Puedo soportarlo”, indicó.

PUBLICIDAD

Sofía Vergara cree que su imagen también la perjudica

Aunque Sofía Vergara consiguió oportunidades gracias a su fortuita complexión, igualmente ha dejado de recibirlas a causa de ella.

“Soy una latina que no parece latina, y no tengo las mismas oportunidades que los actores americanos”, aseveró en su plática con el diario español.

“No me estoy quejando, sería una ingrata, he hecho mucho más de lo que soñaba, pero me cuesta más encontrar papeles. No puedo hacerla de científica, o de jueza, tal como me veo. Entonces, decidí buscarme la vida”, explicó.

Ella dejó claro que “ser realista no tiene nada de malo”, ya que al empezar en ‘Modern Family’, en 2009, “aún (se) veía mucho más exagerada de lo que ves ahora”.