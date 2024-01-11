Sofía Vergara dice requisitos que debe cumplir su nuevo novio (y cuánto dinero necesita tener)
A cinco meses de su separación de Joe Manganiello, la actriz reveló que está abierta al amor y compartió las condiciones que debería cumplir el hombre que quiera ser su nueva pareja.
Sofía Vergara ya tiene claros algunos de los requisitos que debe cumplir el hombre que se convertirá en su próximo novio.
La actriz, quien se separó de Joe Manganiello en julio pasado, tras siete años de matrimonio, presuntamente continúa soltera luego de que se habría dado una oportunidad con el cirujano Justin Saliman.
“Puede que vuelvan a tener un par de citas, pero ya no son una pareja oficial”, dijo una fuente a Daily Mail el 4 de enero.
¿Cuánto dinero debe tener el nuevo novio de Sofía Vergara?
Esta semana, Sofía Vergara ha estado en España promocionando su esperada serie ‘Griselda’, en la que encarna a la narcotraficante Griselda Blanco.
Durante su aparición en el ‘show’ ‘El Hormiguero’, le cuestionaron su opinión sobre tener una relación con alguien que se dedique a su misma profesión.
“Yo no sé, me acabo de divorciar de un actor. No sé qué quiero ahora… ¿Un torero?”, bromeó en un inicio la colombiana.
Dispuesta a hablar de su vida amorosa, ella se animó a compartir las condiciones que pide para su siguiente ‘príncipe azul’.
“Preséntenme a alguien, tiene que (ser) cincuentón como yo, tener hijos, porque yo ya tengo 51 (años)”, explicó al respecto.
“Y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina (…) y, ya lo he dicho muchas veces, debe tener igual o más dinero que yo”, añadió.
Sofía Vergara pensó que Joe Manganiello era “demasiado” atractivo
En noviembre de 2014, al asistir al programa de Ellen DeGeneres, Sofía Vergara, que llevaba saliendo apenas unos meses con Joe Manganiello, reveló que en un principio no se fijó en él por su apariencia física.
“Pensé que era muy guapo (cuando lo conocí), pero no estaba interesada”, aseveró. “¿Existe tal cosa? ¿Demasiado guapo?”, le preguntó la conductora sorprendida.
“Sí, existe el exceso”, respondió la protagonista de ‘Modern Family’. “O eso pensé”, sumó tras después de que le mostraran fotografías del histrión sin camisa.
Semanas más tarde, en abril de 2015, ella contó a Vanity Fair que el mismo día que ella envió el comunicado acerca del final de su compromiso con Nick Loeb, la estrella de ‘Magic Mike’ contactó a Jesse Tyler.
“Le pidió: ‘Por favor, por favor, dile que quiero ser su amigo’. Y yo dije: ‘Jesse, no, es demasiado guapo’”, recordó en aquel momento.
“Luego, después de dos días de que Jesse intentara convencerme, dije: ‘Está bien, dale mi número’”, confesó, agregando que no creyó que pasaría algo con Manganello.