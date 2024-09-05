Sofía Castro se casa: El ‘Güero’ Castro esperó 27 años para darle especial regalo a su hija

Video Sofía Castro sufrió trastornos alimenticios por las críticas en redes: "Me decían que tenía cara de memela"

A casi un año de anunciar su compromiso con Pablo Bernot, Sofía Castro alista los últimos detalles para su boda, evento que tiene muy ilusionado a su papá, José Alberto ‘Güero’ Castro.

Durante la presentación de su nueva telenovela ‘Las hijas de la señora García’, el productor confirmó que será el sábado 7 de septiembre cuando Sofía Castro se case con Pablo Bernot. Aunque no aclaró si la boda será civil o también religiosa, ‘El Güero’ Castro confesó que se encuentra “más que listo”.

PUBLICIDAD

“Ya estoy más que listo, hasta estoy más flaco, contento”, dijo con una sonrisa a Edén Dorantes el 5 de septiembre.

“El regalo más grande es verla a ella feliz”, admitió.

El productor esperó 27 años para darle un regalo especial a Sofía Castro por su boda

A días de su enlace, Sofía Castro ha estado compartiendo fotografías con sus padres y hermanas. Sin embargo, en días recientes salió a comer con su papá, quien la sorprendió con un especial obsequio.

Según contó la actriz de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX), su papá espero 27 años para entregarle y destapar una botella de vino, la cual guardó desde 1996 para el día en que su hija se fuera a casar.

“Mi papá compró esta botella de vino cuando yo nací (la botella es de mi año) y la guardo para algún momento especial o para cuando me vaya a casar y pues llegó el día, así que hoy me invitó a comer y ¡¡¡la vamos a abrir porque ya casi me caso!!! Ay luv you daddy!”, escribió.

Sofía Castro presumió el especial detalle que su papá tuvo con ella. Imagen Sofía Castro / Instagram



Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometieron en octubre de 2023 y su boda está programada para el 7 de septiembre.