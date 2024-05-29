Sofía Castro "cansada" de recibir críticas sobre su cuerpo y pone un alto: "Ya llegué a mi límite"

Video Sofía Castro sufrió trastornos alimenticios por las críticas en redes: "Me decían que tenía cara de memela"

Sofía Castro puso un alto a las críticas a su cuerpo con un contundente mensaje, pues asegura estar "cansada" de que "se metan con su físico".

La hija de Angélica Rivera y José Alberto 'El Güero' Castro publicó un tajante mensaje en Instagram y pidió parar con el 'body shaming'.

Sofía Castro está cansada de las críticas a su cuerpo

La actriz, de 27 años, mostró su postura ante el 'body shaming' que la persigue desde los 15 años. Dejó claro que no por ser figura pública debe permitir que su cuerpo sea centro de "opiniones y suposiciones".

"Se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde que tengo 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Nadie tiene el derecho de opinar sobre nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda, ¿no se cansan?", escribió al inicio.

Confesó que esos comentarios le generaron "traumas e inseguridades" y ahora entiende que las personas que la critican no tienen "amor propio".

¿Sofía Castro se sometió a una cirugía para bajar de peso?

La primogénita de 'La Gaviota' reveló que ha perdido 28 libras a base de ejercicio y buena alimentación desde 2020, cuando cambió su estilo de vida y así respondió a los cuestionamientos sobre si se ha sometido a alguna cirugía para bajar de peso.

"No tengo por qué dar explicaciones, porque ultimadamente si me hubiera operado, ¿qué tiene de malo? Pero ya estuvo que tengo que leer puro comentario opinando sobre mi cuerpo. Una lipo o un marcaje requiere disciplina y ejercicio. Sí me hago todos los tratamientos, pero no, ' lipo' no me hecho, no porque no quiera sino porque decidí hacer otro tipo de tratamientos", explicó.

La joven actriz externó que le enoja que la gente opine y critique sin ponerse a pensar lo que sus comentarios puedan provocar en las personas.

"No puede ser que sigamos criticando al de al lado, porque sus comentarios no saben como pueden dañar al otro. ¿Qué tiene de malo operarse? ¿Qué tiene de malo cuidar tu alimentación?, ¿Qué tiene de malo hacer ejercicio? No entiendo".

" Ya llegué a mi límite y que tenemos que parar de opinar y criticar el cuerpo y el físico de los demás. Nadie tiene por qué criticar a nadie. Paremos ya con el 'body shaming'. Paremos ya".

Finalmente, dejó claro que no está en contra de las cirugías, pues "todo se vale" para ser feliz.

"No estoy en contra de las cirugías, al contrario… Así que ya dejemos el tema y que cada quien haga lo que le dé paz. Y sobre todo ámense con todo su ser y si quieren entrar a la plancha , al bótox, a lo que sea, mientras ustedes sean felices y sanas todo se vale", sentenció.