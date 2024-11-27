Reportan que Silvia Pinal no está "en el estado que los médicos esperaban": seguirá hospitalizada

Video Sylvia Pasquel habla del testamento de Silvia Pinal y aclara si llamarán a Frida Sofía

Silvia Pinal permanecerá en el hospital, según reportaron distintos medios mexicanos, debido a que "no pasó buena noche".

Estaba previsto que la primera actriz fuera dada de alta este 27 de noviembre después de seis días internada, sin embargo, los doctores habrían considerado que no está en condiciones óptimas para regresar a casa.

De acuerdo con el reporte de Daniel Aguilar, colaborador de 'Ventaneando', "Silvia Pinal no pasó buena noche, no amaneció en el estado que los médicos esperaban", dijo sobre la información que circula de manera "extraoficial".

El reportero señaló que Sylvia Pasquel y sus hermanos, Alejandra y Enrique Guzmán, estaban en el hospital pendientes del parte médico.

Silvia Pinal podría sufrir una broncoaspiración

La actriz fue hospitalizada por una infección en las vías urinarias que habría derivado en algunas "complicaciones", incluso, según el reportero, podría estar en peligro de sufrir una broncoaspiración.

"Ha derivado en algunas complicaciones como arritmia cardiaca, presión baja y presenta problema para deglutir, ella no puede pasar los alimentos de manera fácil por lo tanto corre riesgo de brocoaspirar en cualquier momento, es por eso que el oxígeno se le puso hace unos días", informó Daniel Aguilar.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que 'La Diva del Cine Mexicano' seguirá hospitalizada.

"Los médicos dicen que no es el momento para que la señora deje el hospital, se quedará el tiempo que tenga que quedarse, pero que no se ponga en juego las vida de doña Silvia Pinal", dijo en 'De Primera Mano'.

Sylvia Pasquel había dado otros datos

La mañana del 26 de noviembre, Sylvia Pasquel dijo a la prensa que su madre estaba evolucionando y sería dada de alta este miércoles 27, pues incluso ya respiraba mejor por sí misma.

" Está respirando muchísimo más sin el apoyo del oxígeno, ya sale mañana con las recomendaciones del médico, que esté la persona que le va a curar sus llagas, va a estar al pendiente de ella todos los días cuidando el catéter, tenemos al otro médico que es el de las flemas, pero ya en casa sus enfermeros 24 horas, todo muy bien", dijo a los medios de comunicación como Despierta América.