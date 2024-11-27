Silvia Pinal

Reportan que Silvia Pinal no está "en el estado que los médicos esperaban": seguirá hospitalizada

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, Silvia Pinal no estaría en condiciones óptimas para ser dada de alta, pues habría sufrido algunas "complicaciones", una de ellas que podría "broncoaspirar".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Sylvia Pasquel habla del testamento de Silvia Pinal y aclara si llamarán a Frida Sofía

Silvia Pinal permanecerá en el hospital, según reportaron distintos medios mexicanos, debido a que "no pasó buena noche".

Estaba previsto que la primera actriz fuera dada de alta este 27 de noviembre después de seis días internada, sin embargo, los doctores habrían considerado que no está en condiciones óptimas para regresar a casa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte de Daniel Aguilar, colaborador de 'Ventaneando', "Silvia Pinal no pasó buena noche, no amaneció en el estado que los médicos esperaban", dijo sobre la información que circula de manera "extraoficial".

El reportero señaló que Sylvia Pasquel y sus hermanos, Alejandra y Enrique Guzmán, estaban en el hospital pendientes del parte médico.

Más sobre Silvia Pinal

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos
Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal
0:59

Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal

Univision Famosos

Silvia Pinal podría sufrir una broncoaspiración

La actriz fue hospitalizada por una infección en las vías urinarias que habría derivado en algunas "complicaciones", incluso, según el reportero, podría estar en peligro de sufrir una broncoaspiración.

"Ha derivado en algunas complicaciones como arritmia cardiaca, presión baja y presenta problema para deglutir, ella no puede pasar los alimentos de manera fácil por lo tanto corre riesgo de brocoaspirar en cualquier momento, es por eso que el oxígeno se le puso hace unos días", informó Daniel Aguilar.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que 'La Diva del Cine Mexicano' seguirá hospitalizada.

"Los médicos dicen que no es el momento para que la señora deje el hospital, se quedará el tiempo que tenga que quedarse, pero que no se ponga en juego las vida de doña Silvia Pinal", dijo en 'De Primera Mano'.

Sylvia Pasquel había dado otros datos

La mañana del 26 de noviembre, Sylvia Pasquel dijo a la prensa que su madre estaba evolucionando y sería dada de alta este miércoles 27, pues incluso ya respiraba mejor por sí misma.

PUBLICIDAD

" Está respirando muchísimo más sin el apoyo del oxígeno, ya sale mañana con las recomendaciones del médico, que esté la persona que le va a curar sus llagas, va a estar al pendiente de ella todos los días cuidando el catéter, tenemos al otro médico que es el de las flemas, pero ya en casa sus enfermeros 24 horas, todo muy bien", dijo a los medios de comunicación como Despierta América.

Sin embargo, según la "información extraoficial" de la prensa mexicana, Silvia Pinal seguirá en el hospital.

Relacionados:
Silvia PinalSilvia Banquells PinalAlejandra GuzmánEnrique GuzmánCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD