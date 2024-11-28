Luis Enrique Guzmán confirma delicado estado de salud de Silvia Pinal: está en "proceso de partir"

Video Muy afectada, Stephanie Salas llegó a la Ciudad de México mientras preocupa la salud de Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de Silvia Pinal, rompió el hermetismo sobre la salud de su madre y confirmó que la actriz "está delicada" .

El programa 'Ventaneando' compartió, la tarde de este 28 de noviembre, el mensaje de texto que el hermano de Alejandra Guzmán les envió para informar sobre el estado de 'La Diva del Cine de Oro de México'.

"Nada más para informarte que sí, mi mamá está delicada y sí se le colapsó un pulmón, pero ahora está muy tranquila con sedación, estamos esperando a ver qué pasa", escribió.

El reportero del show, Roberto Hernández, informó que "fuentes cercanas nos confirmaron que durante la tarde noche (del 27 de noviembre) llegó un sacerdote, son horas cruciales".

La periodista Rosario Murrieta también compartió "información extraoficial" que revelaría por qué está tan delicada la actriz.

"Se dice que en la madrugada tuvo dos episodios de broncoaspiración por esta cuestión de la acalasia que no puede deglutir bien, parece ser que ésta le produjo que se le fuera al pulmón y eso hizo que el pulmón colapsara, a partir de ahí ella ha estado sedada, inconsciente", y añadió que "el final puede estar acercándose".

A Silvia Pinal le habrían dado los "santos óleos"

El programa Hoy Día también confirmó que la tarde del 27 de noviembre un padre le habría dado "los santos óleos" a Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán señaló que su madre "no había fallecido, pero se encuentra en el proceso de partir".

De acuerdo con información de la periodista Maxine Woodside, la actriz "no está intubada, nada más tiene suero y las puntas de oxígeno", explicó en el programa 'Todo Para La Mujer' la mañana de este 28 de noviembre.

"Está en coma, dicen que despertó un momentito, levantó la manita y nada más les movió la manita, como diciéndoles adiós y ya no ha recuperado el conocimiento", contó en su show.