Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán toma drástica decisión en su testamento ante controversia por su sobrino de 5 años

Alejandra Guzmán por fin fue clara respecto a si aún considera como "heredero" a Apolo, el hijo de 5 años de su hermano Luis Enrique Guzmán, quien ha afirmado públicamente que descubrió que supuestamente él no es el padre de la criatura. El asunto de la paternidad se encuentra en litigio en tribunales mexicanos.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Exnuera de Silvia Pinal ahora vende agua en los semáforos ante la falta de dinero

Alejandra Guzmán respondió si Apolo, el hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán, continúa como "heredero" del testamento de la cantante.

El niño se encuentra en medio de una polémica ya que en junio de 2023 el hermano de la roquera dio a conocer en un comunicado que se había hecho una supuesta prueba de ADN cuyos resultados señalaron que presuntamente no era el padre biológico del pequeño, a quien tuvo con su ahora ex Mayela Laguna.

La mujer asegura que él sí es el padre de su hijo. Actualmente existe un proceso legal en México para determinar si Luis Enrique Guzmán es o no el progenitor.

Hasta antes del escándalo, era habitual ver a Apolo arropado de manera muy cariñosa por gran parte de la dinastía Pinal, incluidas Alejandra Guzmán y doña Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán aclara si Apolo “sigue siendo su heredero”

Antes de que estallara la polémica alrededor de Apolo Guzmán, se había dicho en algunos medios mexicanos que Alejandra Guzmán supuestamente lo había nombrado como su heredero.

Hubo quienes afirmaron que eso lo hizo incluso al sacar a su hija Frida Sofía de la herencia. Ambas están distanciadas desde 2018.

Ahora, y ante las dudas que existen sobre el origen del niño, a la cantante se le cuestionó este viernes 10 de mayo si Apolo "sigue siendo su heredero".

"No, desgraciadamente no", contestó contundente ante esa pregunta en declaraciones presentadas en el show 'Fórmula espectacular con Flor Rubio' este sábado 11.

" Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir", agregó sobre la controversia en la que está envuelta la familia por este asunto.

" Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón", puntualizó la roquera, a quien en el pasado se le vió varias veces feliz con el niño, quien legalmente aún es su sobrino.

Por varios años se le vio a Alejandra Guzmán feliz al lado de Apolo Guzmán, quien legalmente aún es su sobrino.
Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

Lo que Alejandra Guzmán había dicho sobre su testamento

En abril de 2022, Mayela Laguna dijo en entrevista con 'De primera mano' que estaba enterada de las supuestas intenciones de 'La Reina del Rock' de incluir a Apolo en el testamento.

" Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien", dijo escuetamente.

Pocas semanas después, y ya en plena controversia por el origen del niño, la artista negó que eso fuera cierto.

" Eso fue un chisme tras otro, lo sabrán cuando me muera. Cuando me muera ahí les contaré a quien le dejaré mis cosas, mejor me las gasto, para eso soy buena, hay que gastárselo antes de que suceda", dijo a 'Ventaneando'.

Video Luis Enrique Guzmán explota contra su ex tras intentar realizarse prueba de ADN, ella lo llama "tonto"
