Nieto de Silvia Pinal, de 5 años, es hospitalizado: ha sufrido varios desmayos

Apolo Guzmán Laguna, el nieto más pequeño de Silvia Pinal que Luis Enrique Guzmán tuvo con Mayela Laguna se encuentra hospitalizado tras sufrir desmayos, dolores de cabeza, presentar vómito y fiebre.

La madre del niño de 5 años, quien asevera que el hermano de Alejandra Guzmán es el padre de su primogénito, situación que él niega tras supuestamente haberle practicado una prueba de ADN, reveló que a su hijo le están haciendo una serie de estudios para llegar a un diagnóstico.

"La verdad estoy muy triste porque es muy feo ver a tu hijo así, es una situación que no se la deseas a nadie", dijo la tarde del 16 de febrero en el programa 'De Primera Mano'. "Está hospitalizado. Desde hace dos días ha estado mal, me llamaron de la escuela que no dejaba de vomitar, que tenía muchísimo dolor de cabeza, lo llevé a un doctor, le di las medicinas que me dio, las medicinas las volvió a vomitar todas", añadió.

¿Qué tiene el nieto de Silvia Pinal?

Laguna explicó que su hijo sufrió cuatro desmayos y por eso le harán una serie de estudios.

"Toda la noche de ayer estuvo igual, se desmayó varias veces. Trae una infección viral muy fuerte, por el dolor de cabeza le van a hacer una tomografía, es por los desmayos, (lleva) cuatro, pero son cosas que no quisiera comentar", dijo en la entrevista.

Mayela explicó que Apolo fue internado el viernes a las 10 de la mañana y hasta la tarde del 16 de febrero desconocían el diagnóstico: "Le están haciendo muchos estudios, ha sido muy valiente gracias a Dios, entonces todavía no tengo un diagnóstico preciso".

Mayela Laguna comparte video de Apolo en el hospital con fecha del 16 de febrero. Imagen Mayela Laguna/Instagram

¿Luis Enrique Guzmán se ha acercado a su hijo?

La madre del menor señaló que su expareja conoce la situación, pero no ha acudido al hospital: "Él sabe, ni si quiera yo se lo comenté, fueron las maestras de la escuela".

Aclaró que Apolo está en un nosocomio privado que cubre el seguro de gastos médicos que aún paga Luis Enrique.

"Él tiene un seguro médico que su papá sí siguió pagando, gracias a eso me está ayudando, obviamente pues hay cosas que se tienen que pagar sin el seguro o que le reembolsan, entonces estamos viendo cómo le hacemos", señaló.

La prueba de paternidad

Fue en junio de 2023 cuando Luis Enrique Guzmán informó, a través de un comunicado, que le hizo una prueba de ADN a Apolo y los resultados arrojaron " cero por ciento de paternidad y compatibilidad entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal".

Mayela negó que esos resultados fueran legítimos, por lo cual demandó al hijo de Silvia Pinal para que se practicara una prueba con las autoridades y en presencia de peritos. El proceso ha sido retrasado en varias ocasiones, sin embargo, la fecha en que finalmente se llevará a cabo será el miércoles 21 de febrero.

"Tuvimos que aceptar que fuera un perito para que esto ya sea rápido y es el 21, el miércoles (…) Tal como quería el señor, ya no se pudo hacer nada, mi abogado no pudo hacer nada tampoco", pues explicó que ella quería que estuvieran presentes dos.