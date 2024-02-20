Nieto de 5 años de Silvia Pinal "se convulsionó": acusan que su papá no lo visita en el hospital

La salud de Apolo Guzmán, el nieto de 5 años de la legendaria actriz Silvia Pinal, continuaba en observación mientras el niño permanecía internado en un hospital de la Ciudad de México.

Su madre, Mayela Laguna, confirmó este lunes 19 de febrero a 'De primera mano', que el menor permanecerá hospitalizado hasta el próximo "viernes" 23.

El diagnóstico que la exnuera de Silvia Pinal compartió sobre lo que aqueja a su hijo es que tiene "rotavirus" y una "bacteria" que "parece ser que está desde el cerebro hasta en todo el cuerpo".

Antes de ser internado desde el pasado viernes 16, Apolo Guzmán se había desmayado "varias veces" y presentó dolores de cabeza, vómitos y fiebre, según dijo su madre.

Este lunes, Addis Tuñón, presentadora en 'De primera mano', estuvo en el hospital con el niño y su madre y aseguró que previamente el menor también "se convulsionó" en dos ocasiones.

Desde la institución médica, la periodista entrevistó a Mayela Laguna, quien habló sobre su ex Luis Enrique Guzmán y exhibió que no ha ido a ver al niño.

Mayela Laguna hizo esta publicación el pasado domingo 18 de febrero en la que reveló que el niño tiene "rotavirus" y una "bacteria". Imagen Mayela Laguna/Instagram

Acusan que Luis Enrique Guzmán no visita a su hijo en el hospital

En la charla con la comunicadora, Mayela Laguna clamó para que el padre de la criatura le haga una visita en el hospital.

"No ha venido, le he dicho que venga y que se haga su prueba de ADN, pero no ha venido", acusó la mujer en las declaraciones presentadas este lunes.

"Pero vino su hermana", le dijo Addis Tuñón.

"Sí", reveló Mayela Laguna.

"¿Cuál hermana?", le cuestionó.

"Una de ellas. No quiero decir quién porque no creo que ella quiera que se enteren", aseguró la madre de Apolo Guzmán.

Mayela Laguna acusa que su ex Luis Enrique Guzmán no ha visitado a su hijo ahora que permanece internado en un hospital. Imagen Mezcalent y Mayela Laguna/Instagram



Además de Apolo, Luis Enrique Guzmán tiene dos hijas más: Schersa y Giordana.

La hospitalización del menor se suscita en medio de la controversia por comprobar si es o no hijo de Luis Enrique Guzmán, quien en junio de 2023 informó en un comunicado que le hizo una prueba de ADN y los resultados arrojaron "cero por ciento de paternidad y compatibilidad" con él.

Mayela Laguna ha insistido en que sí es su padre y se han enfrascado en un pleito legal para comprobarlo.

En la entrevista con 'De primera mano', ella confirmó que está programada una nueva prueba de ADN estipulada por un juez para este próximo miércoles 21 de febrero. No queda claro si sí se llevará a cabo dadas las actuales circunstancias médicas del nieto de Silvia Pinal.

Nieto de Silvia Pinal reacciona a visita de una de sus hermanas

Aunque Mayela Laguna se reservó el nombre de la hija de Luis Enrique Guzmán que visitó al niño en el hospital, sí compartió cuál fue la reacción de Apolo Guzmán al verla.

"Sí, se puso feliz (ella), Apolo igual. Estaban felices los dos", relató, " a Apolo le cambió la cara en ese momento que llegó ella".

El nieto de Silvia Pinal ya había presentado "varios" desmayos en los últimos días. Imagen Mayela Laguna/Instagram



Se le cuestionó si el menor hace referencia a su padre ahora que está internado: "Sí, pregunta de repente".

"En ese momento le vuelvo a escribir a Luis Enrique y le digo que por favor ya venga a verlo y que se haga aquí la prueba de ADN", aseguró Mayela Laguna, quien también ha dicho que hace uso del seguro médico que su ex paga para la atención del menor.