Luis Enrique Guzmán

Nieto de 5 años de Silvia Pinal sigue en el hospital y "no tolera alimento": revelan qué tiene

Apolo Guzmán, nieto de Silvia Pinal, sumaba el pasado fin de semana 5 días sin poder comer adecuadamente y permanecía internado en un hospital de la Ciudad de México. Tras la zozobra, por fin se da a conocer el diagnóstico que lo que aqueja.

Por:Sergio Humberto Navarro

Mayela Laguna, la exnuera de Silvia Pinal, preocupó a varios el pasado fin de semana tras dar a conocer que su hijo Apolo, de 5 años, estaba internado en México.

La ex de Luis Enrique Guzmán publicó un video en Instagram el pasado sábado 17 de febrero en el que se ve al menor acostado en la cama de un hospital: "Gracias por ser tan valiente y darme la fuerza para continuar....", escribió sin dar mayores detalles sobre la salud del niño.

Un día antes, en 'De primera mano', Laguna dijo en entrevista que la criatura tenía días presentando desmayos "varias veces", así como dolores de cabeza, vómitos y fiebre.

Revelan problema de salud del nieto de Silvia Pinal

Este domingo 18 de febrero, Mayela Laguna hizo una actualización sobre el estado de salud de su hijo a través de Instagram.

"Ya tiene un cuarto bonito, está mejor", escribió junto a una nueva foto del menor desde el hospital en el que está internado.

A su vez, dio a conocer cuál es el diagnóstico de Apolo: "Tiene rotavirus", detalló, "y tiene una bacteria más que le está afectando y hay que eliminarla".

Apolo Guzmán, el nieto de Silvia Pinal, tiene "rotavirus" y una "bacteria", según dio a conocer Mayela Laguna.
Imagen Mayela Laguna/Instagram


" Faltan varios estudios de neurología, pero vamos avanzando, lo quise decir yo porque siempre se filtran informaciones y más de los hospitales", admitió.

"Es un niño muy querido por aquí, a pesar de no tolerar alimento desde hace 5 días, él está de buen humor y a todas las enfermeras les dice que estan muy lindas y le interesa conocer cada parte de su cuerpo", contó.

El nieto de Silvia Pinal ya había presentado "varios" desmayos en los últimos días.
Imagen Mayela Laguna/Instagram

La polémica que envuelve al nieto de Silvia Pinal

La hospitalización de Apolo Guzmán se suscita en medio de un pleito legal para demostrar que el menor sí es hijo de Luis Enrique Guzmán.

En junio de 2023, el único hijo varón de Silvia Pinal informó, a través de un comunicado, que le hizo una prueba de ADN al niño y los resultados arrojaron "cero por ciento de paternidad y compatibilidad" con el menor.

Mayela Laguna sostiene que Luis Enrique Guzmán sí es el padre de su hijo y están a la espera de que se le realice una nueva prueba de ADN ordenada por una autoridad judicial.

Se sabe que doña Silvia Pinal tiene un lazo afectivo muy fuerte con su nieto y también se llegó a decir que el niño supuestamente sería el heredero de su tía Alejandra Guzmán.

