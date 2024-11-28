Revelan detalles del último adiós de Silvia Pinal: tendrá homenaje en Bellas Artes

La familia Pinal prepara el último adiós para Silvia Pinal, quien murió este jueves 28 de noviembre en un hospital de la Ciudad de México.

El reportero Jorge Ugalde, del servicio de noticias N+, reportó que será en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México donde la familia Pinal se reúna para despedir a la actriz.

PUBLICIDAD

Según le confirmó “personal de la funeraria” J. García López, los servicios funerarios serían a puerta cerrada para que “familiares y amigos” puedan despedirse en privado.

“La capilla va a estar cerrada. No va a estar abierta para el público en general, solamente para amigos y familiares”, dio a conocer durante las transmisiones de Foro TV.

“Van a ser tres capillas las que estén abiertas para tener un mayor aforo, para que pueda tener más gente, pero solamente van a ser amigos y familiares muy cercanos”, agregó.

Destacó que sería el viernes 29 de noviembre cuando se realice un primer homenaje de cuerpo presente a Silvia Pinal dentro de la funeraria, mientras que el sábado 30 de noviembre será homenajeada en el Palacio de las Bellas Artes; este evento, sí sería abierto al público.

“El día de mañana, aquí en este recinto, están preparando un homenaje, que también será privado, alrededor de las 10am, y el homenaje que será abierto al público, será el sábado en el Palacio de las Bellas Artes”.

Por último, el reportero señaló que previo a la muerte de Silvia Pinal, la familia de la artista habría entrado en contacto con la funeraria, motivo por el cual, la carroza fúnebre no habría tardado en llegar al hospital donde se encontraba el cuerpo de la intérprete.

“Eso es lo que, hasta el momento, me pudo confirmar una persona aquí de la funeraria. Ellos han estado ya en contacto con la familia, incluso, desde días antes, no solamente el día de hoy cuando ya se dio a conocer la noticia. Es por eso que rápidamente, en cuanto se confirma la noticia del fallecimiento de doña Silvia Pinal, llega la carroza y ya acaban de llegar los restos de Doña Silvia Pinal”, finalizó.

PUBLICIDAD

El homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes

La noche del 28 de noviembre, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México confirmó a través de un comunicado que el sábado 30 de noviembre se le realizaría un homenaje a Silvia Pinal en el emblemático Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México a las 11am hora local.

La Secretaría de Cultura confirmó homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes. Imagen Secretaría de Cultura / X



Previo a esta confirmación, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, aseguró que el legado de Silvia Pinal sería reconocido, y que pronto estarían "anunciando algunos homenajes" en su memoria.

“Ahorita es muy reciente, es un espacio muy íntimo para la familia, pero por supuesto que desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México estaremos anunciando algunos homenajes en memoria de su trayectoria, principalmente en el mundo del cine”, compartió en entrevista con el periodista Joaquín Arévalo.

“Ya estamos trabajando con la directora de la Cineteca Nacional (…) y en espera de detallar algunas cosas con la familia para hacerle un homenaje, por supuesto, en Bellas Artes”, agregó en el espacio de Foro TV.

Hasta el momento, la familia de Silvia Pinal no ha hecho declaraciones públicas. Sin embargo, en la cuenta de Instagram de Sylvia Pasquel fue colocado un comunicado a nombre de la dinastía.

“Te fuiste y una parte de nosotros se marchó contigo. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. Gracias por querernos como nunca nadie lo hará, por tu bondad y por todo lo que nos diste en vida", se lee al inicio del texto.

PUBLICIDAD