Ernesto Laguardia y más famosos lloran la muerte de Silvia Pinal: "Te vamos a extrañar"

La muerte de Silvia Pinal cimbró al mundo del espectáculo de México, por lo que las condolencias y las muestras de cariño a la familia de la actriz, que murió este jueves 28 de noviembre a los 94 años, no se hicieron esperar.

A través de redes sociales, algunos famosos le dedicaron emotivas palabras a ‘La última diva del cine mexicano’, quien habría perdido la vida a las 5:50 pm hora local, según información de la periodista María Luisa Valdés Doria.

Famosos reaccionan a la muerte de Silvia Pinal

Una de las primeras famosas en lamentar la muerte de Silvia Pinal fue Ana Bárbara, quien en su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras: “Descanse en paz la grande, el ícono, la última gran estrella y gloria del cine mexicano; siempre vivirá en nuestros corazones con tantas obras, películas, programas, producciones y mucho más que nos deja su gran legado. Vuela alto mi querida Silvia Pinal. Nuestra historia como mexicanos no podría ser contada sin ti. Un abrazo fuerte y mucha luz para sus seres amados”.

Ernesto Laguardia, quien tuvo oportunidad de trabajar con la primera actriz, anotó: “Doy gracias a la vida por haber compartido tanto con la más grande actriz, productora y directora que ha dado México. La gran SILVIA PINAL, que además de ser una gran maestra, era una gran amiga. Un día mi querida Silvia me dio uno de los consejos más importantes en mi carrera: ‘La puerta del éxito es chiquita y bajita, y todos los días te tienes agachar en el mejor sentido, para pasar por ella’. Todos te vamos a extrañar querida Silvia, México ha perdido a su más grande icono. Un abrazo fuerte a toda la familia Pinal”.

Lucero, quien compartió créditos con Silvia Pinal en la telenovela 'Soy tu dueña', también recordó a la actriz con una fotografía que le tomó en 2010 junto al fallecido primer actor Julio Alemán.

“Grande entre las grandes. Mujer amada y admirada por tantos millones de personas entre quienes me cuento. Divina, maravillosa, eterna. Esta fotito linda se las tomé un día de grabación hace unos años mientras los admiraba. Me sentí siempre la más afortunada de tenerlos cerca, de trabajar a su lado. Descanse en paz mi amada Silvia Pinal”.

Chantal Andere, hija de una de las grandes amigas de Silvia Pinal, escribió en Instagram: "Hoy se va un ESTRELLA, una DIVA, una gran ACTRIZ. Pero también para mí y mi familia se va una AMIGA. Una mujer que solo nos dio alegrías, amor, amistad y risas interminables. Hoy esta noticia duele y mucho. Mi (PINIS) amada. Descansa y sigue siendo la MUJER ÚNICA que fuiste. Te voy a extrañar mucho y a recordar con todo el amor del mundo, que eso fue lo que sembraste en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de estar cerca de ti por tantos años".

Por su parte, Erika Buenfil externó: “Bella mujer. DEP. #SilviaPinal. Divertida, amorosa, talentosa, llena de virtudes”.

El cantante Eduardo Antonio, quien interpretó por años el icónico tema de entrada de ‘Mujer… casos de la vida real’, también lamentó la partida de la diva: “Descansa en paz @silviapinalmx. Condolencias a la familia”.

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, empresa para la que Silvia Pinal trabajó por años, también lamentó su partida a través de un mensaje que publicó en X.

“Para mí, y para toda la familia Televisa, nos entristece el adiós a la diva del Cine de Oro, teatro y televisión mexicana, y a su vez nos llena de orgullo haber compartido con ella tantos años de enseñanza en esta la que siempre fue y seguirá siendo su Casa Televisa”.

Ana Martín resaltó la tenacidad de Silvia Pinal para "conseguirles" trabajo a los actores que se acercaban a ella, así como su talento como actriz y gran calidad de ser humano.

"La gran diva del cine nacional nos ha dejado, pero también nos dejó su legado como amiga de todos. Silvia Pinal fue una mujer excepcional que, como pocos, siempre estuvo dispuesta a extender una mano. Yo, como tantos actores, fui testigo de cómo, a los pocos días, ella encontraba la manera de darnos trabajo. En el medio artístico, no hay quien no la haya querido y respetado, tanto como actriz como persona", expresó.

"Mi más sentido pésame a su familia y a todos nosotros que compartimos este profundo dolor. Estamos rezando por ti, Chivis, y por los tuyos. Sé que ahora iluminarás el cielo con la misma luz que nos diste aquí, junto a todos tus compañeros que ya te esperan allá. Ya estaremos algún día juntas platicando", terminó.

Además de actriz, Silvia Pinal tuvo una destacada trayectoria en la política en México, por lo que el Senado de la República y el Congreso de la Ciudad de México le rindieron respeto y guardó un minuto de silencio este jueves 28 de noviembre como homenaje a su memoria.