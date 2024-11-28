Silvia Pinal

Sylvia Pasquel se despide de Silvia Pinal con emotivo mensaje: "Te amaré por siempre mamá"

Sylvia Pasquel, la primogénita de la primera actriz, fue la primera de la dinastía Pinal en externar su tristeza ante la muerte de su madre.

Ashbya Meré.
Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Sylvia Pasquel fue la primera integrante de la dinastía Pinal en reaccionar a la muerte de Silvia Pinal quien perdió la vida alrededor de las 5:50 p.m. hora local de la Ciudad de México.

A través de un mensaje en Instagram externó su pesar.

"Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante, y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz Silvia Pinal".

Sylvia Pasquel se despide de su madre, Silvia Pinal.
Sylvia Pasquel se despide de su madre, Silvia Pinal.
Imagen Sylvia Pasquel/Instagram

Previo al mensaje de Pasquel, su nieta Camila Valero, bisnieta de Pinal, fue la primera en salir del nosocomio en su automóvil, pero no dio ninguna palabra ante el asedio de la prensa.

Más tarde, Alejandra Guzmán salió del lugar visiblemente afectada dentro de una camioneta sin querer hablar con la prensa, que la esperaba al salir.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Jacqueline Andere, gran amiga de la primera actriz, estuvo dentro del hospital acompañando a la familia.

