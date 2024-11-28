¿Quiénes son los hijos de Silvia Pinal? A esto se dedican los herederos de la primera actriz

Video Primeras imágenes de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel tras la muerte de Silvia Pinal

Silvia Pinal fue no solamente una de las celebridades mexicanas más importantes, sino también la matriarca de una de las principales dinastías en el mundo del espectáculo.

La llamada ‘Diva del cine de oro’ debutó en su rol como mamá con tan solo 19 años. En total, ella dio a luz a tres niñas y a un varón.

¿Quiénes son los hijos de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel

La primera de las hijas de Silvia Pinal es Sylvia Pasquel, quien es fruto del matrimonio entre la primera actriz y el director Rafael Banquells.

La primogénita de la pareja nació en octubre de 1950. Dos años más tarde, sus padres se divorciaron.

A lo largo de su vida, Pasquel ha destacado en la actuación y el canto. Por ejemplo, formó parte del elenco de las telenovelas ‘Qué pobres tan ricos’, ‘Antes muerta que Lichita’ y ‘Amarte es mi pecado’.

En 1966, la actriz de 73 años se casó con el músico Micky Salas, con quien tuvo a Stephanie. Posteriormente, procreó con Fernando Frade a Viridiana, quien falleció a los 2 años.

Sylvia Pasquel es la primera hija de Silvia Pinal. Imagen Sylvia Pasquel/Instagram

Viridiana Alatriste

Silvia Pinal tuvo a su segunda hija, Viridiana, en 1963 con el director de cine Gustavo Alatriste, con quien contrajo matrimonio en 1961.

Desde joven, ella mostró interés por la actuación y estudió arte dramático. Ernesto Alonso la invitó a participar en capítulos del melodrama ‘Honrarás a los tuyos’ y participó en el espectáculo musical ‘¡Cachún-Cachún Ra ra!’.

No obstante, mientras su ascenso llegaba, su vida quedó truncada en octubre de 1982, cuando el automóvil que conducía volcó, ocasionándole la muerte. Tenía 19 años.

“Son cosas que no puedes ni medir ni nada. Nunca estás preparado para eso, para nada”, dijo al respecto Pinal durante su participación en ‘El minuto que cambió mi destino’, en 2017.

Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, murió a los 19 años. Imagen Mezcalent

Alejandra Guzmán

Silvia Pinal tuvo a su hija Alejandra Guzmán con el cantante Enrique Guzmán en 1968, esto antes de que contrajeran nupcias en Cuautla, Morelos.

Alejandra ha destacado como cantante, pero también incursionó en la actuación, protagonizando la película ‘Verano peligroso’ y participando en telenovelas como ‘Cuando los hijos se van’.

La llamada ‘Reina del rock’ es mamá de Frida Sofía, producto de su amor con el empresario Pablo Moctezuma, de quien se separó dos años más tarde luego de la llegada de su retoño.

‘Ale’ atravesó en su juventud por problemas de consumo de sustancias, ante lo que su madre contó: “El chiste es que ella solita fue arreglando su vida y lo hizo bien”.

Alejandra Guzmán es la hija que Silvia Pinal tuvo con Enrique Guzmán. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique es el segundo hijo que Silvia Pinal procreó con Enrique Guzmán. Nació en noviembre de 1969 y actualmente tiene 55 años.

Platicando con Gustavo Adolfo Infante, la veterana estrella confesó que no tenía planeado “para nada” embarazarse nuevamente: “Es encantador mi hijo, es fantástico. Me encanta haber tenido a Luis Enrique”.

Él no tiene una carrera reconocida públicamente, como sus hermanas, pero ha trabajado como productor audiovisual y fotógrafo, y se ha involucrado en la administración de los proyectos familiares.

Luis Enrique es padre de Schersa y Giordana, retoños de su relación con Viridiana Din. Con Mayela Laguna crió a Apolo; sin embargo, el pasado mes de septiembre, una prueba de ADN reveló que no es su hijo biológico.