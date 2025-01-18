¿Silvia Pinal dejó más de un testamento? Su asistente da detalles

Video El testamento Silvia Pinal: así habría repartido sus bienes a su familia y asistente

Efigenia Ramos, quien durante décadas fue la asistente personal de Silvia Pinal, desmintió que el testamento de la actriz ya fue leído.

Reveló que antes de que se abra debe concluir la investigación que hay en curso para descartar que haya otro testamento.

PUBLICIDAD

"Tienen que checar que no haya ningún otro" y, si en dado caso existieran más, se leerá el que tenga la fecha más actual.

Según explicó Ramos a los medios de comunicación, como al reportero Edén Dorantes, este proceso podría durar "dos meses", pues se tiene que mandar pedir al "archivo de notarios".

El 17 de diciembre la familia Pinal se reunió en casa de María Elena Galindo, quien fue nombrada como albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina, y desde entonces se ha especulado que ya se había abierto el documento.

Efigenia aclaró que esa solo fue "una reunión informativa" que se llevó a cabo de manera "muy cordial", por cual deberán esperar hasta que el notario informa si existen más testamentos.

¿Silvia Pinal incluyó en su testamento a su asistente?

La supuesta repartición de bienes también se filtró y se dio a conocer que Frida Sofía también era parte de los herederos, información que Efigenia también confirmó a la prensa.

"La señora repartió muy bien sus bienes y a todos los quiso igual, (Frida Sofía) también (está incluida)".

También se ha especulado que Silvia Pinal heredó a su asistente personal, situación que Ramos mencionó.