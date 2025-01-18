Silvia Pinal

¿Silvia Pinal dejó más de un testamento? Su asistente da detalles

Efigenia Ramos desmintió que ya se hubiera dado lectura al testamento de Silvia Pinal y reveló que existe una investigación en curso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video El testamento Silvia Pinal: así habría repartido sus bienes a su familia y asistente

Efigenia Ramos, quien durante décadas fue la asistente personal de Silvia Pinal, desmintió que el testamento de la actriz ya fue leído.

Reveló que antes de que se abra debe concluir la investigación que hay en curso para descartar que haya otro testamento.

PUBLICIDAD

"Tienen que checar que no haya ningún otro" y, si en dado caso existieran más, se leerá el que tenga la fecha más actual.

Más sobre Silvia Pinal

Sylvia Pasquel comparte foto con IA junto a su fallecida hermana Viridiana: "Lo que daría porque fuera real"
2:47

Sylvia Pasquel comparte foto con IA junto a su fallecida hermana Viridiana: "Lo que daría porque fuera real"

Univision Famosos
Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”
2 mins

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Univision Famosos
Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla
2 mins

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla

Univision Famosos
“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos

Según explicó Ramos a los medios de comunicación, como al reportero Edén Dorantes, este proceso podría durar "dos meses", pues se tiene que mandar pedir al "archivo de notarios".

El 17 de diciembre la familia Pinal se reunió en casa de María Elena Galindo, quien fue nombrada como albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina, y desde entonces se ha especulado que ya se había abierto el documento.

Efigenia aclaró que esa solo fue "una reunión informativa" que se llevó a cabo de manera "muy cordial", por cual deberán esperar hasta que el notario informa si existen más testamentos.

¿Silvia Pinal incluyó en su testamento a su asistente?

La supuesta repartición de bienes también se filtró y se dio a conocer que Frida Sofía también era parte de los herederos, información que Efigenia también confirmó a la prensa.

"La señora repartió muy bien sus bienes y a todos los quiso igual, (Frida Sofía) también (está incluida)".

También se ha especulado que Silvia Pinal heredó a su asistente personal, situación que Ramos mencionó.

"Yo estoy feliz porque ella pensó en mí y lo que me quieran dar yo estoy bien. Jamás haré algo en contra de la familia, al contrario, agradezco que me quieran como parte de la familia", sentenció.

Relacionados:
Silvia PinalEfigenia RamosTestamentoCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX