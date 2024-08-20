Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, se quita oficialmente el apellido de su papá

Video Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, causa sensación por su talento para bailar

Shiloh, una de las hijas que Angelina Jolie y Brad Pitt procrearon durante su relación, se quitó oficialmente el apellido de su famoso papá.

La adolescente de 18 años se suma así a otros de sus hermanos que ya no usan el apelativo de su padre recientemente.

Shiloh deja de ser una Pitt

Este 19 de agosto, Page Six reveló que, según el fallo legal al que tuvieron acceso, un juez aprobó el lunes que la joven pasara de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie.

Fue en mayo cuando ella, a la par de celebrar su cumpleaños, solicitó ante las autoridades estadounidenses eliminar el mote del actor de su nombre.

Entonces, un informante aseguró a People que Brad Pitt estaba “consciente y molesto” por el accionar de su hija.

Después de que la bailarina presentó su petición para distanciarse del ganador del Oscar, se aclaró que ella usó su dinero para tener a un letrado que la representara, reporta el medio.

“Shiloh contrató a su propio abogado y lo pagó ella misma, así que ‘Angie’ no lo sabe y no puede hablar con ella”, dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Parte del proceso para que se realice este cambio en el estado de California es anunciar la demanda en un periódico.

Por ello, la artista lo publicó en cuatro diferentes ocasiones en Los Angeles Times: el 17 y el 24 de junio, y el 1 y el 8 de julio, se explica en los papeles.

Una comparecencia para resolver el caso estaba inicialmente programada para julio, pero tuvo que postergarse porque el tribunal no completó la verificación de antecedentes necesaria a tiempo.

Al respecto, su representante, Peter Levine, aseveró que el trámite era “normal” y que no se concluyó por “un error administrativo”: “La audiencia se ha pospuesto para una nueva fecha”.

Hijos de Brad Pitt dejan de usar su apellido

Shiloh no es el único retoño de Brad Pitt y Angelina Jolie que eligió cortar definitivamente el lazo con él ya no utilizando su apellido.

A inicios de 2024, Vivienne fue presentada únicamente con el apelativo de su madre en el programa de televisión ‘The Outsiders’.

Zahara, la primera bebé que la expareja adoptó, gritó con orgullo, en noviembre de 2023, su nombre sin el Pitt durante una ceremonia de inducción a la hermandad Alpha Kappa Alpha.