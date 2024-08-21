Shiloh se quitó el apellido de Brad Pitt porque rechaza a su padre: apoya a su mamá, Angelina Jolie

Video Las hijas de Brad Pitt lo rechazan frente a todos con simples, pero poderosos gestos

Las relación entre Brad Pitt y sus hijos está más tensa que nunca, pues tras su divorcio de Angelina Jolie ellos han dejado de verlo. De hecho, han empezado a renegar de él.

Ni Brad ni Angelina han revelado detalles sobre su divorcio. Sin embargo, existen rumores sobre un incidente en un avión en el que presuntamente Pitt habría golpeado a Angelina y a dos de sus hijos.

El rechazo de los hijos de la pareja hacia Brad podría hacernos creer en las especulaciones de violencia por parte del actor.

El acto más contundente que los hijos han llevado a cabo ha sido el de eliminar de sus nombres el apellido Pitt.

Shiloh Jolie: la primera en quitarse el apellido ‘Pitt’ de forma legal

Shiloh es la primera hija biológica de Brad y Angelina. Nacida en 2006, Shiloh decidió celebrar su cumpleaños 18 de una forma muy especial.

En lugar de fiestas o regalos, llevó a cabo una importante decisión: quitar legalmente de su nombre el apellido de su padre.

Aunque Shiloh hizo la solicitud en mayo de este año, su aprobación coincidió con el cumpleaños de la joven.

Además, Shiloh quiso resaltar que esta decisión fue únicamente suya y no estuvo influida por su madre. Por ello, fue ella misma quien realizó todo el procedimiento legal con abogados que pagó con su propio dinero.

Shiloh es bailarina, ha hecho doblaje y participa frecuentemente en los actos de voluntariado de su madre.

Maddox: rumores de haber sido violentado por Pitt

Maddox es el primero de los hijos del clan Pitt-Jolie fue Maddox, a quien Angelina adoptó en Camboya desde antes de su relación con Pitt.

Aunque se sabe poco de su vida privada, se especula que la relación de Maddox con Pitt nunca ha sido fácil. Presuntamente, Maddox habría estado implicado en el accidente en el avión, y habría sido agredido por su padre tras intentar separarlo de Angelina durante una pelea.

Además, en 2021 habría testificado en contra de Pitt en el juicio en su contra.

Hoy en día Maddox no utiliza el apellido de su padre, aunque no lo ha eliminado aún de forma legal.

Actualmente, el joven de 23 años estudia bioquímica en una prestigiosa universidad de Corea del Sur.

Pax: escribió en sus redes un mensaje lleno de enojo hacia su padre

Pax fue el segundo hijo adoptado de la pareja Jolie-Pitt. Nació en Vietnam en 2003, y Angelina y Brad lo adoptaron cuando tenía tres años.

Actualmente es un joven de 20 años con interés en trabajar con su madre en proyectos cinematográficos. Es también uno de los hijos más molestos con Brad.

En 2020, el joven publicó en su Instagram un comentario para Pitt en el Día del Padre. Sin embargo, se trataba de algo más. En el mensaje se leía, entre otras cosas:

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable”



Estas palabras fueron redactadas con una cuenta privada bajo una foto de Pitt en los Premios Oscar. Pax también contó lo que sería parte de un triste testimonio:

“No tienes ningún tipo de consideración ni empatía por tus cuatro hijos pequeños que temblaban de miedo cuando estaban ante tu presencia. Nunca podrás entender el daño que has causado a mi familia porque eres incapaz de intentarlo”.

Zahara tampoco usa su apellido paterno

Zahara Jolie nació en 2005 en Etiopía y fue adoptada por la pareja ‘Brangelina’ cuando tenía tan solo siete meses.

Hoy tiene 19 años y es una joven promesa, pues estudia en una prestigiosa universidad: Spelman College.

Zahara ha colaborado con su madre Angelina en distintas misiones humanitarias, además de que ha diseñado colecciones de joyería.

Aunque Zahara ha sido discreta sobre la relación con su padre, se presentó únicamente como Zahara Marley Jolie en su ingreso a la hermandad universitaria Alpha Kappa Alpha, gesto que no pasó desapercibido.

Vivienne y Knox: los mellizos en desacuerdo

Vivienne y Knox son los más chicos del clan Pitt-Jolie, con 16 años de edad.

Vivienne se ha sumado a la iniciativa de sus hermanos mayores, pues ha comenzado su vida profesional como actriz bajo el nombre de Vivienne Jolie.

Con este apellido, el de su madre, se le acreditó como actriz en el musical The Outsiders.

Knox, en cambio, es el único de los seis hermanos que aún conserva el apellido de su padre. Es, además, el que más se le parece físicamente.

En 2023 Angelina hizo una de las pocas declaraciones que ha hecho sobre el divorcio y hablando respecto a sus hijos dijo:

“Teníamos mucho que sanar (...). Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio".