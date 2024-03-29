Sherlyn

Sherlyn revela "dónde está" el papá de su hijo: así habla del tema con André

La actriz habló sobre los tabúes que rodean la crianza de los niños de madres solteras y respondió en pleno programa dónde está el papá de su hijo André.

Por:Paulina Flores
Video Le preguntan a Sherlyn “dónde está el papá de su hijo” en pleno show de tv y así responde

Sherlyn no dudó en responder de manera franca a la pregunta directa sobre el paradero del padre de su hijo durante uno de los episodios más recientes del programa “Desiguales”.

En la emisión del show, que está liderado por Adamari López, Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara ‘La Negra’ y Nancy Álvarez, la actriz mexicana habló sobre su experiencia en la crianza de su hijo como madre soltera.

Sherlyn compartió el proceso que la llevó a tomar la decisión de recurrir a un tratamiento de inseminación artificial para convertirse en madre.

Después de varias relaciones amorosas y un matrimonio fallido, llegó a la conclusión de que buscar al padre de su hijo en una pareja era una presión injusta. Así que, con determinación, eligió la ciencia como su camino para la maternidad.

Cuando la doctora Nancy Álvarez planteó las dificultades que Sherlyn podría enfrentar en el futuro cuando su hijo preguntara por su padre, la respuesta de Sherlyn fue contundente.

“¿Pero y el papá dónde está?”, preguntó la doctora a quien Sherlyn respondió que "en un tubo de ensayo, doctora y, aunque suene supercomplicado, es importante para las generaciones que de pronto están como casadas con otro tipo de familia a abrirse a esto…”.

La doctora Nancy Álvarez explicó que su intención no era juzgar la decisión de Sherlyn al formar una familia con su hijo. Sin embargo, reconoció que llegará el momento en que su hijo hará preguntas sobre su papá.

“A los niños no se les da más información de la que van requiriendo hasta cierto momento. Cuando André me pregunte ‘¿mamá quién es mi papá?’ yo le digo ‘tu papá mi amor fue un hombre generosísimo que pensó en que había una mamá que quería ser mamá y él fue tan generoso que me dio este hermoso regalo que eres tú, pero él no vive con nosotros, él no es pareja de tu mamá y a él no lo conocemos’. Punto. El niño no tiene prejuicio”, respondió.

Sherlyn habla sobre fallido intento de ser mamá por segunda vez

A cuatro años de que debutó como mamá de André, Sherlyn documentó en redes sociales el proceso para intentar embarazarse por segunda vez con el mismo método que utilizó.

Sin embargo, en febrero pasado reveló que “de los cinco embriones que se tenían, que se mandaron a analizar, ninguno es buena candidato para implantar”.

Tras “llorar” la noticia, Sherlyn de 38 años confesó que “me tengo que replantear la idea de volver a ser mamá”.

Sherlyn

