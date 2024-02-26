Sherlyn

Sherlyn sorprende con drástico cambio de look: le dice adiós a su cabello rubio

La actriz presumió su nueva imagen a través de varias fotografías que publicó en sus redes sociales. “Estoy como Jessica Rabbit”, aseveró.

Video Sherlyn al borde del llanto porque sus 5 embriones no fueron candidatos para poder ser mamá

Sherlyn está estrenando nuevo look. La actriz sorprendió al presumir su drástico cambio a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que su nueva imagen es a causa por un nuevo proyecto que está a punto de comenzar.

La villana de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ (telenovela que puedes ver en ViX) documentó su transformación en Instagram, donde también le dijo adiós a su cabello rubio.

“Empezando nuevo proyecto… Al rato les enseño qué tal queda el color”, prometió la interprete de 38 años la noche del pasado 25 de febrero.

Así documentó la actriz el proceso de su transformación.
“Yo estoy como Jessica Raabbi”, aseveró al mismo tiempo en que presumía su nuevo color y elogiaba el trabajo de su estilista.

“Te quedó increíble y lo más lindo es que lo cuidaste muchísimo. Les quiero platicar algo, yo venía muy nerviosa porque pues tomar la decisión de pintarte el pelo es algo muy importante y serio; Ana y yo no nos conocíamos, pero mi George Figueroa me dijo ‘ella es la mera, mera; nos amamos y conozco su trabajo, estás en las mejores manos’ y mírenme aquí”, dijo en el video.

Aunque Sherlyn no especificó de qué color pintó su cabello, el tono estaría entre rojo y naranja, color que se ha convertido en el favorito de las famosas en los últimos meses.

Así presumió la actriz su nuevo color de cabello.
Sherlyn se prepara para reencontrarse con su hijo André

Finalmente, Sherlyn reveló en Instagram que tras cambiar su look y concluir las grabaciones de una película, cumpliría con un último compromiso de trabajo antes de reencontrarse por fin con su hijo André, quien se encontraría bajo el cuidado de sus abuelos.

“Gracias Dios. Hoy toca volar y empezar nuevo proyecto, con nuevo look y ya voy a ver a mi bebé”, mencionó este lunes 26 de febrero.

