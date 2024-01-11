Sherlyn dice si ya escogió el sexo de su bebé tras iniciar proceso para ser mamá de nuevo

Video Sherlyn será mamá de nuevo: inició el proceso para tener otro bebé a los 38 años

Luego de revelar el pasado 9 de enero que había iniciado su tratamiento para ser mamá de nuevo, Sherlyn compartió nuevos detalles sobre este proceso en sus redes sociales.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la actriz de 38 años explicó este jueves que el tratamiento inicial consta de 14 días en el que le serán aplicadas 28 inyecciones (dos diarias), mismas que ayudarán a que sus óvulos crezcan fuertes y sanos para continuar con la siguiente fase.

“Les platico que estoy haciendo este tratamiento porque quiero tener otro bebé”, comenzó. “Es un proceso de hormonas para que los óvulos queden del mismo tamaño, superfuertes y bien para que puedan hacer la extracción, que esperamos sea el próximo jueves o viernes; serán aproximadamente 14 días y ya van cuatro”, continuó.

Sherlyn eligió un tratamiento de Fecundación in vitro (FIV) para ser mamá de nuevo. Imagen Sherlyn / Instagram



A pregunta expresa de sus seguidores sobre si “ya escogió el sexo de su bebé”, Sherlyn señaló que aún es muy pronto para saberlo, pues se encuentra en la primera fase del tratamiento de fertilidad. Además, explicó que el sexo del bebé no depende solo de ella sino de un proceso todavía más elaborado.

“Yo que estoy metida en los procedimientos hay muchas cosas que desconozco. Resulta que una vez que saquen los óvulos, los van a fecundar, se convertirán en embriones, los estudiarán y te dirán… no sé, por decir algo… ‘tenemos tres embriones masculinos, tres femeninos’ y ya tú decides cuáles te quieres implantar, pero tal vez todos son hombres, así que no sabemos”, dijo.

Fertilización in vitro: el método de fertilidad que eligió para ser mamá

La protagonista de Clase 406 aseveró que si bien decidió utilizar un tratamiento de fertilidad para ser mamá nuevamente, éste no será a través de una inseminación artificial como ocurrió en 2019 sino por medio de una fertilización in vitro (FIV).

“Esta vez va a ser un in vitro. La vez pasada fue inseminación. Son procedimientos totalmente distintos. En un in vitro sucede todo como de forma más artesanal, más hecho a mano (…) y lo hacen en un laboratorio para luego implantarlo en tu cuerpo”, expresó.

La primera fase de su tratamiento in vitro consta de 28 inyecciones. 14 días después le serán extraídos sus óvulos para fecundarlos. Imagen Sherlyn / Instagram



Por último, Sherlyn explicó que contrario a lo que sucedió con su primer embarazo, en el que ni siquiera quiso involucrar a su familia durante los primeros meses, esta vez optó por hacerlo público ya que uno de sus objetivos es que más mujeres tengan información sobre los métodos que existen para ser mamá.

“Pensé mucho en compartirlo porque el año pasado me hice todos los exámenes y después dije ‘no estoy lista, ahorita no quiero’. Me fui a Miami, me cambié de casa y dejé el procedimiento”, admitió.