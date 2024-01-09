Entre “piquetes y miedos”, Sherlyn inicia tratamiento para ser mamá de nuevo

Video Sherlyn revela cuándo tendrá otro bebé: también será por inseminación artificial

A casi 4 años del nacimiento de André, su primer hijo, Sherlyn reveló en redes sociales que entre “piquetes y miedos” comenzó el tratamiento para ser mamá de nuevo.

La actriz de 38 años compartió en su cuenta de Instagram imágenes del proceso que comenzó hace unos días y en el que esta vez su familia la acompañará, ya que en su primer embarazo este tratamiento lo hizo sola.

“¡Arrancando este maravilloso viaje! No puedo sentirme más bendecida por la familia que tengo, mi mamá y mi papá que son los más emocionados, mi hermana y mi sobrino que hasta a las citas médicas me acompañan y por lo más importante en mi vida que es mi hijo que con su sonrisa hace magia todos los días”, escribió este 9 de enero.

Sherlyn muestra cómo se prepara para la extracción de óvulos. Imagen Sherlyn / Instagram



Sin dar muchos detalles sobre lo que se viene en los próximos meses, Sherlyn reveló que desde hace unas semanas comenzó a prepararse para la "extracción de óvulos”. Incluso, mostró imágenes sobre lo exacta que debe ser en este tratamiento.

“ Son semanas de hormonas, piquetes, estudios, miedos, pero también de saber que puede crecer mi familia”, señaló a la par de que mostraba cómo preparaba cada una de las inyecciones para la estimulación ovárica, así como el apoyo de su mamá.

Finalmente, la actriz de ‘Clase 406’ y ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ aseveró que si bien aún no puede confirmar que será mamá de nuevo, prometió que en caso de que así sucediera, llenaría de amor a su nuevo bebé, tal como ocurrió con André, quien llegó al mundo en mayo de 2020.

“No puedo decirles que va a pasar porque Dios no revela sus planes, pero si se da la bendición de tener otro bebe les prometo que crecerá con todo el amor del mundo como ha crecido Andre nuestro bebé”, sentenció.

Aunque la actriz no dio más detalles sobre su tratamiento, en enero de 2023 compartió que su segundo embarazo sería por medio de un tratamiento in vitro, en el que posiblemente elegiría ser mamá de una niña.

En su primer embarazo, Sherlyn hizo todo el proceso de fertilidad sola

En febrero de 2023, Sherlyn contó a Yordi Rosado que sus papás nunca supieron de su embarazo y que por ende no estuvieron involucrados en su tratamiento de fertilidad, pues fue hasta que cumplió los tres meses de gestación cuando les dio la noticia de que serían abuelos.

“Como que dijeron: ‘Okay Sher, te respetamos lo que tu digas y tal’ (...) no lo vieron posible y como yo hice todo el proceso sola sin tomarles a ellos de acompáñenme, llévenme, tal, sino a los tres meses llegué y les di la noticia, no quería ser la pobrecita de ‘se embarazó, ay perdió al bebé’ porque pasa muchísimo”, declaró.

“Las mujeres vivimos en silencio este duelo y yo no quería pasar por eso, de todo el mundo emocionado y luego fíjate que no. Entonces hasta que no se dieron los tres meses, yo no le dije nada ni a mi mamá”, recalcó.