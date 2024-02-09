Shakira

¿En verdad Shakira y Piqué se reconciliaron y ella levantó el veto a Clara Chía? Surge nueva versión

En días recientes surgieron reportes de un supuesto "acercamiento" y "reconciliación" entre la cantante y el exfutbolista. Ahora, las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, las 'Mamarazzis', dan su versión de lo que estaría sucediendo entre Shakira y Piqué según sus fuentes.

Shakira y Gerard Piqué no solo tienen en común a sus dos hijos, también cumplen años el mismo día, el 2 de febrero. Mientras que la colombiana llegó a los 47, el exfutbolista celebró 37.

Algunos medios de comunicación reportaron que la relación entre los famosos había mejorado, e incluso que se habían "reconciliado", por un supuesto intercambio de mensajes de felicitación entre la expareja y el presunto cambio de postura de Shakira ante Clara Chía.

Pero al parecer la realidad podría ser otra, según afirman las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, quienes hace dos años anunciaron la separación del cantante y el exfutbolista.

¿Shakira y Piqué se enviaron mensajes de felicitación?

De acuerdo con información de la revista española Semana que fue publicada el 7 de febrero, habría sido la intérprete de 'Ojos Así' la que habría dado el primer paso al enviarle a su ex una escueta felicitación de cumpleaños que constaba de un emoji de vela. Piqué habría respondido el mensaje de la madre de sus hijos por WhatsApp con el mismo emoticono.

Sin embargo, la periodista Lorena Vázquez, titular del podcast 'Mamarazzis' que ha seguido de cerca la separación de los famosos y todo lo que acontece a su alrededor, desmintió que eso fuera verdad, según le contaron fuentes "del entorno de ambos".

"Las Mamarazzis podemos confirmar que dichos mensajes nunca existieron y que su relación sigue siendo más que gélida", escribió la periodista en su artículo publicado en El Periódico de Catalunya este 9 de febrero.

Shakira no habría levantado el veto a Clara Chía

El periodista español Pepe del Real dijo el 7 de febrero en el programa 'Vamos a ver' que la colombiana habría "levantado el veto a Clara Chía" para que por fin pudiera convivir con Milan y Sasha.

"Shakira está tan dispuesta a pisar el freno que habría levantado el veto que prohibía a Clara Chía estar bajo el mismo techo que sus hijos. A lo mejor estamos ante el fin de la era de Shakira en la que se metía con todo lo que tenía que ver con su ex", señaló.

Sin embargo, una supuesta fuente cercana a la cantante negó a Laura Vázquez que esto fuera real, inclusive, desmintió que Shakira hubiera puesto un "veto" a la pareja de su ex.

"Nunca ha existido ninguna cláusula en el convenio de separación que tuviera que ver con Clara. Shakira no ha levantado ningún veto porque nunca ha existido tal veto", afirman las fuentes "bien informadas" de la 'Mamarazzi'.

Incluso, Vázquez aseveró que Clara Chía sigue sin convivir con los niños, pero no por una "imposición" de la colombiana, sino por decisión de Piqué.

¿Cómo celebraron Shakira y Piqué sus cumpleaños?

La cantante celebró en un conocido restaurante de Miami al lado de sus amigos cercanos, al que asistió el exjugador de los New England Patriots, Julian Edelman, con quien se especula está saliendo.

Por su parte, Gerard Piqué habría festejado en Barcelona al lado de Clara Chía en una romántica e íntima cena, en la que se desconoce si hubo más invitados.

