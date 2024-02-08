Shakira es vinculada sentimentalmente con exdeportista de la misma edad que Piqué, ¿quién es él?

Video Shakira le habría mandado un mensaje a Piqué en su cumpleaños, ¿qué decía?

Shakira regresó a la soltería en 2022, tras finalizar su larga relación con Gerard Piqué, y desde entonces los rumores sobre su vida amorosa se han disparado.

A lo largo de este tiempo, ella ya ha sido vinculada sentimentalmente con el piloto Lewis Hamilton, el basquetbolista Jimmy Butler, su instructor de surf Gorka Ezkurdia y hasta con el actor Tom Cruise.

Ya que la cantante no habría concretado esas supuestas relaciones, ahora se especula que estaría comenzando un nuevo idilio con un exitoso exdeportista de la misma edad que el catalán: 37 años.

¿Shakira encontró por fin el amor?

De acuerdo con Chance, de Europa Press, actualmente se rumora que Shakira “estaría ilusionada” Julian Edelman, quien fuera jugador de fútbol americano.

Las suposiciones surgieron a raíz de que la cantante presumiera en Instagram que él estuvo presente en su fiesta de cumpleaños, el pasado 2 de febrero en Miami, Florida.

En la instantánea, a blanco y negro, ambos aparecen sonriendo para la cámara, mientras detrás de ellos los presentes continúan disfrutando.

La intérprete de ‘Ojos así’ colocó un texto en la sección de descripción del ‘post’, pero no contó qué vínculo sostiene con él.

Shakira publicó esta fotografía en la que aparece con Julian Edelman.



Al respecto, este 7 de febrero, en El Gordo y La Flaca, Tanya Charry reportó que “varios infiltrados (en la celebración) dicen que los vieron bastante cariñosos y que, incluso, ni siquiera se preocupaban por esconder su cercanía”.

“Shakira salió muy complacida de que Julian estuviera presente y lo atendió muy bien, aunque (ella) no quiere hacer oficial un romance porque piensa mucho en sus hijos, se está dando la oportunidad de conocer prospectos como (él)”, dijo.

La comunicadora puntualizó que “no se sabe” si el amorío se consolidará, pero “lo que sí es cierto es que él está superinteresado” en la colombiana.

“Por eso, dicen ha viajado varias veces a Miami a visitarla. Ella, por su parte, aunque le acepta los acercamientos, está enfocada en sus niños y la nueva gira, que arrancaría en mayo”, explicó.

Julian Edelman estaría "super interesado" en Shakira.

¿Quién es Julian Edelman, supuesto galán de Shakira?

Julian Edelman nació el 22 de mayo de 1986 en Redwood City, California, y desde muy temprana edad demostró su habilidad atlética.

Destacó durante sus años como estudiante, fue mariscal de campo en el College of San Mateo y luego en la Kent State University.

Los New England Patriots lo eligieron en la séptima ronda del Draft de la National Football League (NFL) en 2009. Con el equipo, resultó tres veces campeón del Super Bowl.

Después de retirarse en 2021, se unió a ‘Inside the NFL’ como analista deportivo y fue nominado a un Sports Emmy en 2022 por la primera temporada del programa.