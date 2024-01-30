Shakira

Hijos de Shakira se habrían reunido con Clara Chía, novia de Piqué, ¿cómo la trataron?

Presuntamente Shakira cambió de opinión y ya permitió que Milan y Sasha convivan con la novia de Gerard Piqué. Esto habría pasado en su reciente encuentro.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video "La versión joven y rubia": comparan a Shakira de 17 años con Clara Chía y fans aseguran que se parecen

A casi dos años de haberse separado de Gerard Piqué, lo que dio pie a una polémica pública sobre el amorío que él inició con Clara Chía Martí, Shakira estaría dejando el pasado atrás por el bien de sus hijos.

Sólo meses después de su ruptura, la cantante y el exfutbolista se involucraron en una disputa por la custodia de Milan y Sasha. Ella salió victoriosa, por lo que pudo mudarse con los pequeños para vivir en Miami.

Desde entonces, el ahora empresario presuntamente convive únicamente con sus retoños en fechas previamente pactadas y durante sus vacaciones escolares, ya sea en la llamada ‘Ciudad del sol’ o en Barcelona.

En su canción ‘Bzrp Music Sessions #53’, Shakira aparentemente confirmó que Piqué le fue infiel con Clara y que, además, le falló en circunstancias difíciles, como la acusación de que cometió fraude fiscal.

¿Shakira se habría arreglado con Piqué y aceptado a Clara Chía?

En medio del hermetismo que los tres guardan sobre su vida actual, El Nacional de Cataluña da a conocer que presuntamente la intérprete de ‘Hips don’t lie’ habría retomado el contacto con el catalán.

“En los últimos meses, ha habido un acercamiento entre Shakira y Piqué, no con la intención de reavivar el romance, sino para establecer una relación saludable en beneficio de Milan y Sasha”, reporta este 30 de enero.

“La expareja ha optado por prescindir de intermediarios legales, comunicándose directamente en asuntos relacionados con los niños”, añaden.

Esta supuesta mediación asimismo estaría favoreciendo a la novia de Gerard, quien finalmente tendría la posibilidad de acercarse a los nenes.

“Lo más sorprendente es la flexibilización de las restricciones impuestas por la artista, permitiendo que Clara Chía comparta más tiempo con Milan y Sasha”, afirma.

“De este modo, (ella) ha dejado de utilizar a sus hijos como instrumento para manifestar su resentimiento hacia el fundador de la Kings League, entendiendo que la estabilidad emocional de los pequeños es la prioridad”, sentencian.

Hijos de Shakira ya convivirían con Clara Chía

De acuerdo con el medio español, la presunta nueva actitud de Shakira estaría ayudando a que Milan y Sasha, de 11 y 9 años, se acerquen a la novia de su papá.

“Este cambio de enfoque ha contribuido a mejorar la relación entre los niños y Clara, quienes ahora la ven como la pareja de su padre en lugar de simplemente ‘la empleada’ (de él), y la respetan como tal”, indican.

En un reporte previo, del 26 de enero, el diario aseveró que “la última vez” que los menores se reunieron con Gerard, “también estuvieron en compañía” de Chía, “creando así una experiencia única como familia”.

“Este encuentro representa un hito, ya que es la primera vez que los cuatro comparten tiempo juntos de esta manera”, puntualizan.

Previamente, el portal informó que supuestamente la joven intentó hablar cara a cara con Shakira para contarle cómo se dio en realidad su idilio con Piqué.

Relacionados:
ShakiraGerard PiquéClara Chía MartiHijos de famososCelebridades

