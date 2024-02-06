Clara Chía podría ser demandada por “acoso” luego de que juez desestimara su última denuncia

Video Clara Chía volvió a llamar a la policía al intentar captarla con Piqué

Clara Chía Martí, novia de Gerard Piqué, podría tener que enfrentarse a la justicia en un revés a la lucha legal que ha emprendido.

En mayo de 2023, la pareja denunció en Barcelona, España, al paparazzo Jordi Martin por el supuesto delito de acoso.

Un mes después, un juez falló a favor del ex de Shakira y su enamorada, por lo que dictó una orden de alejamiento en contra del también colaborador de El Gordo y La Flaca.

La restricción llegó a su fin en septiembre del año pasado, pese a que los abogados de Chía solicitaron una prórroga argumentando que ella podría resultar perjudicada emocionalmente si Martin se le acercaba.

Clara Chía insiste en su batalla contra Jordi Martin

Tras el primer fracaso en su pelea legal, Clara Chía volvió a interponer el 2 de febrero una denuncia contra Jordi Martin otra vez por presunto “acoso”, reporta hoy la revista española Semana.

Según el medio, ella afirmó que, en el desarrollo de su trabajo, él se habría presentado en varias ocasiones en su domicilio y trabajo.

Un día más tarde, la justicia informó que no volverían a dictar un fallo que impidiera al reportero acercarse a la catalana.

“En cuanto a la petición de orden de alejamiento, sin perjuicio de lo que pueda acordar el Juzgado competente, no concurren en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que justifiquen una medida cautelar”, explicó el juez, revela Vanitatis.

Jordi Martin considera demandar a Clara Chía

El pasado 1 de febrero, Jordi Martin reveló durante su aparición en la emisión de El Gordo y La Flaca que había tenido problema con las autoridades al tratar de captar a Piqué y a su amada.

“Clara me volvió a llamar a la policía, pero yo no estaba haciendo nada ilegal”, sentenció, haciendo hincapié en que “ya terminó la orden de restricción”.

Este martes, La Vanguardia publicó una entrevista con el paparazzo, en la que él ahondó en los pormenores de lo que ocurrió.

Los hechos, aseguró él, sucedieron el miércoles 31 de enero, cuando un par de periodistas gráficos se desplazaron a las inmediaciones de Kosmos, la empresa de Piqué y en la que Clara trabaja.

Jordi dice que llegó un rato más tarde y se sentó con sus compañeros en una cafetería cercana. Al momento que fue a renovar el ‘ticket’ del estacionamiento, “se encontró con tres detonaciones de Mossos d’Esquadra que lo interceptaron”.

“Eran ocho agentes”, externó. “Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad”, contó Martin.

“Durante una hora estuve rodeado de policías, a quienes entregué mi documentación y les señalé que si no estaba detenido, aquello tenía que acabarse ya, porque si no, me estaban reteniendo irregularmente”, agregó.

A Jordi lo citaron el viernes 2 de febrero en una comisaría, fecha en la que se presentó y le fue leída la denuncia de Clara Chía. Pidió la asistencia de su abogado y firmó la notificación de enterado.

Ante esa situación, y luego de que el juez le negara a la exmesera su última denuncia, el comunicador está pensando si entablar acciones penales sobre ella.

“Por dos veces la justicia le ha dicho que no existen motivos para dictar una orden de alejamiento contra mí”, reiteró en primer lugar.