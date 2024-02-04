El espectacular festejo de cumpleaños de Shakira: ¿se le juntaron los galanes?

Video No solo Shakira festejó su cumpleaños: Gerard Piqué también lo hizo con Clara Chía

Shakira cumplió 47 años el 2 de febrero y lo celebró en el conocido restaurante Delilah Miami junto a su equipo de trabajo y algunos amigos famosos. Incluso, asistieron dos celebridades con las que se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas.

La colombiana compartió algunas fotografías del festejo en su cuenta de Instagram, en donde también presumió el espectacular pastel de cumpleaños que le regalaron, el cual tenía plasmadas las portadas de sus álbumes discográficos.

Shakira presumió su pastel de cumpleaños. Imagen Shakira/Instagram

En una de las imágenes aparece junto a su amigo, el cantante Prince Royce. También posó con su productor Albert Hype y ventiló que en medio de la noche le dieron un "retoque" a su peinado y maquillaje.

Shakira junto a sus famosos invitados. Imagen Fotógrafo Nicolas Gerardin, Shakira/Instagram

¿A Shakira se le juntaron los galanes?

Sin embargo, de las fotografías que la interprete de 'Hip's Don't Lie' publicó, fueron dos las que más llamaron la atención.

Una de ellas fue una foto grupal en la que está junto a "Su equipo de Sony Music", en la cual aparece el productor Rafael Arcaute a su lado derecho.

Shakira junto a Rafael Arcaute y su equipo de Sony Music. Imagen Fotógrafo Nicolás Gerardin, Shakira/Instagram

Fue en diciembre pasado cuando comenzaron las especulaciones de que la cantante estaba saliendo con el argentino. Sin embargo, la periodista española Lorena Vázquez desmintió el rumor de acuerdo con la información que le dieron fuentes cercanas a la colombiana.

"(Rafael Arcaute) es una persona a la que conoce desde hace tiempo, es un productor musical con el que ha estado relacionada profesionalmente desde hace mucho tiempo", explicó la presentadora en el programa 'Y Ahora Sonsoles' el 28 de diciembre de 2023.

"A mí me dicen que ahora no es su prioridad en lo absoluto, que ella ahora mismo está disfrutando de ser una mujer soltera y que para ella su única prioridad absoluta son sus padres y sus hijos", añadió.

Shakira también compartió en Instgram una fotografía donde posó abrazada de Julian Edelman, un exjugador de la NFL que fue parte de los New England Patrios, a quien solo etiquetó sin añadir ninguna palabra.

Shakira y Julian Edelman. Imagen Fotógrafo Nicolás Gerardin, Shakira/Instagram

Desde que Shakira regresó a vivir a Miami al dejar Barcelona tras su separación de Piqué, se le ha relacionado con algunas celebridades como el piloto Lewis Hamilton, Henry Cavill, Tom Cruise, Jimmy Butler, Alejandro Sanz y, según información de The Pop Stage, Julian Edelman es otro de los famosos que ha querido pretenderla.

De acuerdo con el mencionado portal, el exjugador de futbol americano fue visto en la fiesta en "modo romántico" con la colombiana.