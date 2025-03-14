Shakira y la inesperada “reconciliación” con su ex Antonio de la Rúa tras supuesta pelea con Piqué
De acuerdo con recientes reportes, la cantante y el empresario estarían unidos nuevamente al grado de que habrían pasado unos días juntos en Punta del Este, Uruguay. Previamente, la intérprete supuestamente se peleó con Gerard Piqué por un tema de sus hijos.
El pasado 8 de marzo, Shakira asombró al abrir su concierto en Buenos Aires, Argentina, de la mano de la hija mayor de su ex Antonio de la Rúa, Zulu.
Tras dicha acción, y después de que la cantante se mostrara conviviendo con otros miembros de la familia del empresario, las especulaciones de un posible reencuentro entre ellos no se hicieron esperar.
Inesperadamente, a días de que iniciaran los rumores, ahora se ha revelado información que confirmaría que el dúo sí tiene una relación.
Shakira y Antonio de la Rúa unidos de nuevo
Por un lado, ¡Hola! ha dado conocer que Shakira presuntamente retomó su nexo laboral con Antonio de la Rúa.
Según la revista, él “forma parte de su equipo de ‘business management’”, que es el que se “encarga de gestionar algunos proyectos profesionales” de la colombiana.
Apuntan que el abogado “vuelve a desempeñar” tareas parecidas a las que realizaba cuando era novio de la artista, entre el 2000 y el 2010.
La conexión de trabajo, a decir de fuentes del medio, la retomaron “hace cerca de dos años”, después de que Jaime Lavine dejara de ser el representante de ella.
Shakira y Antonio de la Rúa “en su mejor momento”
Aunque el vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa habría iniciado por negocios, supuestamente, con el paso de este tiempo habría tomado otro rumbo, uno más personal.
En días previos, ella visitó Punta del Este, en Uruguay, con sus pequeños, Milan y Sasha, y su hermano Tonino, para descansar medio de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.
La prensa local reportó que el cuarteto se habría hospedado en la finca ‘La Colorada’, propiedad del letrado que se ubica en una exclusiva zona costera.
Al respecto, esta semana el periodista Guido Záffora destapó que en esas minivacaciones la cantautora presuntamente contó con la compañía de quien fuera su pareja.
“Llegó ‘Antonito’ de la Rúa. El vínculo está en su mejor momento”, aseveró durante su participación en el programa ‘DDM’, de América TV.
“Esta reconciliación, o por lo menos acuerdo económico para que él a partir de ahora sea el mánager de ella y le maneje todo”, agregó.
“Lo que me dijeron de esto de Punta del Este es que no les sorprenda ver una foto de ellos juntos y de que vuelva el amor porque él desde que se separó de Daniela [Ramos|, nunca estuvo con nadie y siempre habló de Shakira”, contó.
Shakira se habría acercado a Antonio de la Rúa tras pelea con Piqué
Este supuesto acercamiento de Shakira con Antonio de la Rúa presuntamente se dio luego de que ella sostuviera una pelea con Gerard Piqué.
El colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, compartió que alegadamente la compositora y el deportista discutieron porque él no cumplió con su palabra de cuidar a Milan y Sasha mientras ella realizaba su gira.