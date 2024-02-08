Shakira acusa a la Agencia Tributaria española de "presionarla" para aceptar su presunta culpabilidad

Video Shakira se enfrenta de nuevo a Hacienda: dice que ya 'mandó' los 6 millones de euros que le reclaman

Shakira negó este jueves 8 de febrero que defraudara con 6.6 millones de euros (7 millones 113 mil 315 dólares) a la Hacienda española, en una declaración por videoconferencia desde Miami ante un juez en España que investiga su segunda causa abierta por delito fiscal, reportó EFE.

Según avanzó el diario El País y confirmaron a EFE fuentes jurídicas, la artista desmintió la tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018, por lo que le reclaman 6.6 millones de euros, que Shakira ya depositó hace meses.

Además, acusó a la Agencia Tributaria de ejercer "presión" para que aceptara su responsabilidad en la evasión de impuestos que le imputaron entre 2012 y 2014, reportó el diario La Opinión.

La cantante colombiana aceptó el pasado noviembre el pago de una multa de 7.8 millones de euros (8 millones 406 mil 645 dólares), tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria de España que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la Justicia española por defraudar 14,5 millones de euros (15 millones 627 mil 737 dólares) entre 2012 y 2014.

La segunda querella que interpusieron en contra de Shakira

Cuando todavía no se había celebrado el juicio por esa primera causa, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una segunda querella por un nuevo supuesto fraude a la Hacienda pública.

La cantante entregó el pasado agosto en un juzgado de la provincia española de Barcelona la suma supuestamente defraudada, lo que le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero supuestamente evadido.

Ese atenuante fue lo que propició el pacto con la Fiscalía y las acusaciones particulares para evitar la cárcel, a cambio de una multa millonaria, en su primer juicio.

En concreto, la Fiscalía sostiene que la cantante defraudó 5.3 millones de euros (5 millones 712 mil 207 dólares) por los ingresos de su gira de 2018 'El Dorado' y la cesión de derechos intelectuales y otros 773 mil 600 euros (836 mil 676 dólares) por los doce millones de euros que posee en inmuebles y activos financieros.

Para ello, según la Fiscalía, se sirvió de un entramado societario y presentó declaraciones de impuestos en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar.

Según la denuncia, Shakira cobró parte de la cesión de derechos musicales a través de una sociedad en Luxemburgo con la que firmó "contratos simulados" y que "era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales" sin actividad alguna.

También refiere que utilizó otra sociedad instrumental en España para "contabilizar los ingresos y los gastos" de su gira pese a que carecía igualmente de actividad real.