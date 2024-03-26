Shakira sorprende con mini concierto gratuito en Times Square: esto fue lo que sucedió

Video ¿Shakira confiesa en su nueva canción que sí tiene pareja? Esto dice la letra de 'Nassau'

Shakira cautivó a sus seguidores con un pequeño concierto gratuito en el icónico Times Square de Nueva York la noche de este 26 de marzo, evento que se realizó como parte de las actividades del lanzamiento de su nuevo álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Aunque miles de fanáticos se reunieron en el emblemático lugar, sus millones de seguidores en el mundo pudieron disfrutarlo a través de las redes sociales de Uforia, Univision y de ViX, además de las de la cantante.

Shakira dio una probadita de 'Las Mujeres Ya No Lloran'

La enorme pantalla se abrió para dejar al descubierto a la cantante encima de una plataforma que poco a poco bajó hasta el escenario, mientras interpretaba su gran éxito 'Hips Don’t Lie'.

Saludó con la lengua, gesto que se llama zaghrouta y con el que se volvió viral en 2020 durante su participación en el medio tiempo del Super Bowl LIV, el cual expresa alegría en la cultura libanesa.

Shakira dijo que "era increíble" presentarse en Times Square y agradeció "por todo el amor que me han dado en esta semana del lanzamiento de 'Las Mujeres Ya No Lloran'".

Continuó con un medley de 'Te Felicito' y 'TQG', temas que cantó sola, pues Rauw Alejandro y Karol G no estuvieron presentes.

Shakira se presenta gratuitamente en el Time Square. Imagen TSX Entertainment/Instagram

Antes de interpretar 'Cómo, Dónde y Cuándo' confesó que era uno de sus temas favoritos de su nuevo álbum porque es "optimista que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda".

'Puntería' fue la cuarta canción que presentó y cerró el breve concierto con 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', tema que se convirtió en un hit global en 2023.

"Gracias mi gente, los quiero mucho", fueron las palabras que la artista colombiana dijo antes de salir del escenario.

'Las Mujeres Ya No Lloran' ha conseguido la certificación de disco de platino siete veces antes incluso de su lanzamiento oficial el 22 de marzo, lo cual convierte a la colombiana en la primera artista latina en alcanzar este reconocimiento en la historia.