Shakira revela cómo su hijo Milan hizo “catarsis” por la separación entre ella y Piqué

Video Shakira revela cómo sus hijos sufrieron la separación de Piqué: "Harían llorar a cualquiera"

Shakira ha sido honesta al admitir que tanto para ella como para sus niños, Milan y Sasha, fue complicado procesar su ruptura con Gerard Piqué.

“Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, aseguró en entrevista con Elle, publicada en septiembre de 2022.

Ella ya compartió que la forma en la que logró atravesar el dolor ante lo ocurrido ha sido creando nuevos ‘hits’, algunos en los que aparentemente lanza fuertes indirectas al exfutbolista.

Recientemente, la cantante dio a conocer cómo es que su primogénito Milan, de 11 años, procesó sus propias emociones ante la separación de sus papás.

Hijo mayor de Shakira y Piqué encontró cómo lidiar con el sufrimiento

En medio de la promoción por su álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira confesó que Milan hizo lo mismo que ella para enfrentar lo sucedido: componer temas.

“Recuerdo que escribió dos canciones preciosas durante todo el proceso de separación, y harían llorar a cualquiera”, dijo ella durante una charla con Zane Lowe de Apple Music, difundida en YouTube este 20 de marzo.

Según la intérprete de ‘Pies descalzos’, el pequeño ha encontrado en su talento artístico la manera de sanar cuando se encuentra mal.

“Cada vez que se siente un poco deprimido, va al piano y escribe música. Esa también es su catarsis, su terapia”, aseveró.

“Tal vez sea productor, pero está obsesionado con el fútbol. Quiere ser jugador, así que ahora mismo tiene esa parte, pero reconozco que es un gran compositor y productor”, agregó.

Shakira no le ocultó lo que pasó con Piqué a sus hijos

En enero de 2023, Shakira lanzó su éxito ‘Bzrp Music Session #53’, que presuntamente contiene señalamientos contra Piqué, y recibió críticas por exponer a Milan y Sasha a la polémica.

Ahora, ella explicó la razón por la que no les escondió a sus nenes lo que pasó con el empresario: “Fue una curva de aprendizaje. Hubo muchas lecciones en esa experiencia”.

“La sociedad tal vez nos enseña a ocultar nuestros sentimientos delante de nuestros hijos, pero eso es un error, porque lo saben y perciben las cosas de muchas maneras diferentes”, enunció.

“Saben cuando un adulto les está mintiendo. Quieren la verdad porque si no se las das, inventan su propia versión de la verdad. Sus interpretaciones de la realidad podrían estar equivocadas y entonces las cosas se ponen muy complicadas para ellos”, sumó.

La colombiana resaltó que considera correcto hablar con los menores si existe un problema, conocer sus opiniones y vulnerabilidad, y manifestarles que “la vida no siempre es perfecta” y que está bien enfrentar las pérdidas.