Shakira llega a Colombia para estar al lado de su padre tras ser hospitalizado y hace una petición

Video Shakira conmueve con el video de cómo ayuda a su papá en su recuperación

Shakira llegó a Colombia luego de que su padre, William Mebarak Chadid, fuera hospitalizado de emergencia a causa de una neumonía la noche del 5 de junio.

De acuerdo con Infobae y RTCV Noticias, la cantante arribó a la ciudad de Barranquilla la mañana del jueves 6 de junio.

En esta ocasión, a ella no la acompañaron sus pequeños hijos, Milan y Sasha, con quienes radica en Miami, Florida, hace más de un año.

Shakira viajó para estar al lado de su padre

Según el portal de Blu Radio, alrededor de las 10 a.m., Shakira ingresó a la Clínica Iberoamericana, donde está ingresado su papá, tras ser escoltada por dos patrullas de la Policía Metropolitana.

En el nosocomio, ha trascendido, el escritor, de 92 años, se encuentra dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos.

El medio puntualiza que se puso en contacto con el “equipo de comunicaciones” del hospital, quienes les señalaron la petición que hicieron la artista y sus seres queridos.

“No será entregada información sobre el estado de salud de William Mebarak por solicitud de la familia misma”, reportaron, agregando que ellos también desean “respeto”.

Por otro lado, sitio web igualmente dio a conocer que la intérprete de ‘Hips don’t lie’ habría insistido en permanecer cerca de su padre pese a las restricciones del sanatorio.

Ella y su mamá, Nidia Ripoll, supuestamente entraron ayer a ver al también empresario a las 11:00, pero únicamente durante 1 hora.

Alegadamente, debido a que se les permitiría volver a acceder hasta las 17:00, Shakira realizó una demanda muy especial.

“Habría conversado con las directivas, quienes le habilitaron una sala privada para que ella y su madre permanecieran el tiempo que consideraran”, explicó la página.

“Y así no tuvieran que estar en los pasillos, expuestas al posible asedio de los fanáticos que también estuvieran visitando pacientes”, añadió.

¿Cómo está el papá de Shakira?

Este viernes 7 de junio, El Universal Colombia revela que, “un parte médico conocido extraoficialmente indica que don William Mebarak ha presentado una ‘leve mejoría’ en las últimas horas”.

El diario detalla que el papá de Shakira continuaría en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se le “está haciendo un monitoreo permanente” y cuenta con especialistas “a su disposición”.

Asimismo, compartió que la superestrella abandonó el centro asistencial anoche, “hasta altas horas”, y que hoy volvió “bien temprano”.