Shakira y Béele hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Video Exhiben a Beéle y a la ‘influencer’ Isabella Ladera en video íntimo: ella lo acusa "devastada"

Shakira se dejó ver junto a Beéle en medio de la polémica que él enfrenta con la ‘influencer’ Isabella Ladera por la filtración de un video íntimo.

El compositor colombiano compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve con Shakira de lo más contento cantando y bailando pese al escándalo.

“Ay currucuchucuchucuchu!”, escribió él al pie de su publicación en referencia al titulo de la canción que es interpretado por Niña Emilia, quien es reconocida como símbolo del Carnaval de Barranquilla.

Así se dejaron ver Shakira y Beéle en redes. Imagen Beéle Instagram



Aunque ninguno de los dos hizo comentarios ni dieron detalles de su reunión, la publicación de Beéle despertó rumores de una posible colaboración juntos.

La polémica de Beéle con Isabella Ladera

La publicación de Beéle ocurre tan solo días después de que la ‘influencer’ Isabella Ladera emprendiera una demanda en su contra por la filtración de un video íntimo que los involucra a ambos.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”, expresó la ‘influencer’.

En este mismo documento, el abogado de Ladera comentó que la venezolana “trataba de defender” sus derechos con esta demanda, ya que “la filtración no autorizada de grabaciones íntimas” había causado “un profundo daño emocional y reputacional” en ella.

"Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”, subrayó.

Según reportes de ‘Hoy Día’, Isabella Ladera estaría exigiendo a Beéle y al resto de los involucrados en su demanda un pago “por 50 mil dólares” por concepto de daños y perjuicios.