Piqué se reencuentra con Clara Chía tras ella estar “devastada” por su “separación”: así los captan

El exfutbolista y su novia aparecieron juntos en Barcelona a días de que se informara que él presuntamente se ha mudado momentáneamente a Miami para cuidar de los hijos que tiene con Shakira. ¿La pareja se veía feliz?

Por:
Dayana Alvino.
Gerard Piqué se reencontró con su novia, Clara Chía Martí, tan sólo días después de que, alegadamente, pusiera tierra de por medio entre ellos.

De acuerdo con la periodista Silvia Taulés, de Vanitatis, y Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, el exfutbolista se habría mudado a Miami “unos cuantos meses” para estar “al cuidado” de sus hijos, Milan y Sasha, pues su mamá comenzará una gira.

La colombiana, de hecho, llegó a la Ciudad de México el 21 de enero. Ante la prensa, ella explicó que estará instalada ahí para ultimar los detalles de sus próximos conciertos.

“Me cuentan que, de momento, [la pareja] van a estar separados hasta el mes de abril mientras dure el ‘tour’ de Shakira por Sudamérica”, especificó el paparazzo.

El comunicador, además, aseguró que Chía “no se ha tomado nada bien” el estar distanciada físicamente de su conocida pareja.

“Hoy ha acudido a su puesto de trabajo, a Kosmos, con un aspecto devastada. Me dicen que está muy mal”, contó durante la emisión del ‘show’ de Univision, el 28 de enero.

Martin inclusive difundió fotografías, capturadas el pasado martes en Barcelona, en las que se puede apreciar a la publirrelacionista con un gesto serio tras salir de la oficina.

Clara Chía fue fotografiada así, sin Gerard Piqué, en las calles de Barcelona.
Clara Chía fue fotografiada así, sin Gerard Piqué, en las calles de Barcelona.
Imagen Jordi Martin/The Grosby Group/Jordi Martin/The Grosby Group

Gerard Piqué se reúne con Clara Chía

Luego de que trascendiera la información de su presunta situación actual, Gerard Piqué y Clara reaparecieron juntos en Barcelona.

Días atrás, Jordi Martin adelantó, en El Gordo y La Flaca, que esta semana el ahora empresario volaría “a España para estar en un acto publicitario”, pero que en cuanto este acabara “se regresa de inmediato a Miami para estar con los niños”.

Este martes 4 de febrero, Europa Press logró captar al deportista con Chía Martí cuando salían, a bordo de una camioneta, del edificio en el que se encuentra el apartamento que han compartido este tiempo.

Aunque la reportera cuestionó al ex de Shakira si es verdad que residirá momentáneamente en la llamada ‘Ciudad del sol’, él no contestó ni detuvo el automóvil.

Según especificó la agencia, el dúo había llegado a su hogar, horas antes, por separado, cada uno manejando un coche, “con varios segundos de diferencia”.

Hoy, miércoles 5, Piqué fue presentado en un evento realizado en Madrid como imagen de la nueva campaña de Uber Eats.

¿Dónde están los hijos de Piqué y Shakira?

Cabe destacar que el domingo, Shakira evidenció que Milan y Sasha estaban a su lado al asistir con ellos a los Premios GRAMMY 2025, efectuados en Los Ángeles.

Los pequeños no sólo pudieron presenciar cómo su famosa madre ganó el galardón a Mejor Álbum Pop Latino, por ‘Las mujeres ya no lloran’, sino que también pasaron con ella su cumpleaños número 48.

Video ¡Todo un roquero con radical look!: hijo mayor de Shakira se presenta con su banda en Miami (video)
Gerard PiquéClara Chía MartiShakiraHijos de famososCelebridades

