Shakira

Shakira arremete contra Piqué por frenar su carrera musical: "Es bueno no tener marido"

La cantante considera que su “marido” le impidió sacar antes un álbum. Ella y el deportista anunciaron al público su separación en junio de 2022.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Shakira responde si la rata que aparece en su nuevo video es una referencia a Gerard Piqué

Shakira ha demostrado que no va a quedarse callada sobre lo que piensa actualmente de su pasada relación con Gerard Piqué.

En medio de la promoción de su nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, ella ha compartido que siente que el exfutbolista, con quien estuvo por más de 12 años, no la apoyaba.

“De cierto modo, es bueno no tener marido porque no sé por qué me jugaba en contra”, aseveró en su entrevista con Zane Lowe para Apple Music, estrenada el 20 de marzo.

Shakira afirma que Piqué la “arrastraba”

Este lunes 25 de marzo, Shakira estuvo como invitada en el programa ‘The Tonight Show’, presentado por Jimmy Fallon, y reveló que no pudo sacar un material discográfico antes por culpa de Piqué.

“Ha sido muy difícil para mí armar un cuerpo de trabajo. No tuve tiempo. Era el factor marido. Ahora no lo tengo”, comentó.

“Sí, el esposo me arrastraba. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad”, sentenció, ocasionando las risas y ovación del público.

@fallontonight

@Shakira had time to write Las Mujeres Ya No Lloran following her divorce. “The husband was dragging me down. Now I’m free!” #FallonTonight #TonightShow #Shakira #LMYNL #Punteria #LasMujeresYaNoLloran

♬ original sound - FallonTonight

En septiembre de 2022, a sólo tres meses de haber anunciado su ruptura del deportista, la intérprete de ‘Suerte’ afirmó que antepuso la familia que formó con él, Milan y Sasha, a su profesión.

“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, indicó a la revista Elle.

“Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, agregó.

Shakira transformó la “ira” en “creatividad”

Sin miedo a ser honesta, Shakira aclaró a Jimmy Fallon la razón por la que decidió nombrar a su LP ‘Las mujeres ya no lloran’.

“Porque es el turno de los hombres ahora. Nosotras ya hemos llorado durante mucho tiempo. Nos han mandado a llorar con un guion en nuestras manos y sin fin sólo porque somos mujeres”, enunció.

“Teníamos que ocultar nuestro dolor frente a nuestros hijos y la sociedad. Tenemos que curar de cierta manera y no creo que nadie deba decirnos cómo sanar”, sumó.

La estrella reconoció que mientras estaba creando los 16 ‘tracks’ que componen en álbum, tras su separación de Piqué, se encontraba “en carne viva” y “lidiando con muchas cosas”.

“Y escribía y me sentía en momentos con un cuchillo entre los dientes. Estaba recogiendo pedazos de mí misma del suelo, tratando de reconstruirme y la música era el pegamento”, narró.

“Era como si estuviera en un proceso alquímico en el que estaba transformando la pena, la ira y la frustración en creatividad, productividad, fuerza y resiliencia”, recordó.

Relacionados:
ShakiraGerard PiquéPolémicas de famososCelebridades

